Fastweb + Vodafone: prende il via la migrazione delle SIM mobili

È ufficialmente iniziata il 25 aprile 2025 la migrazione delle SIM Fastweb Mobile verso la rete Vodafone Italia. Il passaggio è già stato annunciato lo scorso mese attraverso una comunicazione pubblica sul sito ufficiale dell’operatore, ha inizio così ufficialmente il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone. Dopo la chiusura dell’acquisizione di VodafoneItalia da parte di Swisscom, già proprietaria di Fastweb, l’unione dei due marchi ha dato vita al nuovo brand Fastweb+Vodafone. A distanza di mesi, il piano ora entra nella sua fase operativa con l’avvio concreto della migrazione.

Cosa cambia davvero per i clienti Fastweb Mobile

Questo processo è destinato a coinvolgere gradualmente tutti i clienti mobile Fastweb, senza necessità di sostituire la SIM. Il gestore ha confermato che gli utenti verranno informati direttamente qualora ci fossero modifiche alla rete di appoggio. L’obiettivo è concludere la transizione entro il 2026. Data in cui termineranno definitivamente gli accordi con TIM, precedentemente fornitore della rete per Fastweb. In questa nuova configurazione, la rete Vodafone diventerà così l’unica infrastruttura mobile utilizzata.

L’adozione esclusiva della rete Vodafone comporta importanti cambiamenti a livello tecnologico. I clienti con dispositivi compatibili con 4G e 5G e abilitati al servizio VoLTE non subiranno alcuna interruzione di servizio. Potranno continuare a navigare e telefonare contemporaneamente, con una qualità vocale in alta definizione. Però, chi non dispone del VoLTE e utilizza dispositivi 4G vedrà limitata questa funzione. Durante le chiamate si passerà automaticamente alla rete 2G, perdendo temporaneamente la connessione internet.

Per gli utenti con dispositivi 2G o 3G, l’esperienza sarà ancora più limitata. Non sarà infatti possibile utilizzare il 3G, disattivato sulla rete Vodafone dal 2021. Le chiamate e gli SMS continueranno a funzionare, ma la navigazione risulterà rallentata.

Fastweb offre comunque la possibilità di recesso gratuito per i clienti che non intendono accettare il passaggio. La richiesta potrà essere effettuata online, tramite l’assistenza clienti o nei negozi fisici, anche con portabilità verso un altro operatore.