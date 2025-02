Tesla Cybercab: anteprima del taxi elettrico che rivoluziona il trasporto urbano

In un evento del 10 ottobre scorso, Tesla ha ufficialmente svelato al mondo il Cybercab, un taxi elettrico destinato a rivoluzionare completamente il trasporto urbano, nell’ottica di creare un futuro sostenibile, cercando a tutti gli effetti di democratizzare i trasporti. Per ottenere questo risultato, è necessario rendere la guida più conveniente, sicura e ed efficiente.

La buona autonomia rende il futuro possibile già oggi, con il potenziale di riuscire a ridurre il consumo dell’energia, i possibili errori umani ed anche il flusso del traffico, riducendo di conseguenza i costi operativi. Il futuro si realizzerà appoggiandosi all’intelligenza artificiale, ma soprattutto ad una serie di veicoli e robot completamente autonomi, tra cui troviamo appunto il Tesla Cybercab.

In occasione dell’apertura del centro Tesla di cui vi abbiamo parlato nell’anteprima della Tesla Model Y 2025, abbiamo avuto l’opportunità di avvicinarci al Tesla Cybercab, il robotaxi del futuro che dovrebbe arrivare sulle strade entro il 2027, nell’idea comunque di venderlo anche ai privati, non offrendo quindi solamente un “servizio pubblico”. Il suo costo, stando a quanto comunicato, dovrebbe essere inferiore ai 30’000 dollari, è pensato per sole due persone, essendo comunque ideato per viaggi relativamente brevi e frequenti, dal design estremamente futuristico.

Tesla Cybercab: l’auto che viene dal futuro

Quasi superfluo dire che la guida è completamente autonoma, quindi non ci sarà volante e pedali, solo un grande schermo centrale, ancora più grande di Model Y, sul quale verranno visualizzate tutte le informazioni necessarie. Oltretutto, nel momento in cui la doveste acquistare, ma non la doveste utilizzare per un diversi giorni, potreste decidere di metterla in sharing, ovvero condividerla con altri utenti riuscendo in questo modo a guadagnare sul suo utilizzo da parte dei consumatori.

Sembra davvero un’auto che proviene dal futuro, sia per le linee molto sinuose ed aerodinamiche, ma anche proprio per il concetto che potrebbe portare all’interno del panorama automobilistico mondiale, uno stile di vita completamente diverso, una concezione dell’auto che si distacca completamente da ciò che siamo correntemente abituati a vedere, e che ci proietta nel futuro. Arriverà in Europa? al momento non possiamo saperlo, avrà successo? non possiamo sapere nemmeno questo, ma già l’idea la riteniamo più che vincente.