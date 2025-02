Recensione Honda CR-V Plug-In Hybrid: un SUV dalle ottime prestazioni e dai consumi ridotti

Honda CR-V Plug-In Hybrid 2024 è un SUV di media grandezza che si è rivelato essere molto interessante, una vettura che parte, almeno per la nostra versione, da un listino di 59’9000 euro circa, cifra che può essere ridotta, grazie agli incentivi Honda con la permuta di un veicolo, a circa 52’000 euro. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il frontale mostra segni di ‘aggressività’, con non troppa luce dall’asfalto, grazie alla presenza di un paraurti importante e dai tratti spigolosi, una buona aerodinamicità, dettata dai gruppi ottici che risultano essere slanciati ed allungati verso il cofano, ed anche da un frontale, o meglio una calandra, dalla buonissima trama, che ricopre buona parte dell’anteriore della vettura.

Il laterale è molto lineare e pulito, le ruote di relative piccole dimensioni (18 pollici con cerchi in lega), con gli specchietti elettroattuati in colorazione a contrasto, sul lato sinistro sono presenti due sportellini: uno per la benzina ed uno per la ricarica elettrica (con apertura manuale). Per terminare con una parte posteriore importante ed imponente. Presenta il classico design Honda, la scritta CR-V sul lato sinistro, mentre sul destro la dicitura PHEV. Il portellone è elettroattuato, da 617 litri, che diventano 1710 litri con i sedili abbattuti (con luce di cortesia e piccolo pozzetto dove alloggiare i cavi di ricarica).

Le sue dimensioni sono di 4,71 metri di lunghezza per 1,87 x 1,67 metri, si tratta di una vettura, come anticipato del resto, decisamente imponente, che però dimostra essere facilmente maneggevole su tutti i fondi, oltre che in vari ambiti, sia cittadino che extraurbano.

Interni e Infotainment

I sedili nella parte posteriore sono decisamente comodi, entrando la prima cosa che notiamo è un tetto panoramico apribile, gli interni presentano una qualità costruttiva eccezionale, con un look premium ed un livello molto elevato. Spostandoci anteriormente possiamo trovare sedili elettrici (con due memorizzazioni), oltre che essere raffreddati e riscaldati, un infotainment più che valido, il cui centro di comando è rappresentando da un display Honda Connect da 9 pollici, che presenta però un difetto: il suo posizionamento. L’essere stato inserito perfettamente in orizzontale rispetto alla vettura, lo porta a non poter godere di un buon angolo di visualizzazione dal posto di guida (e da quello del passeggero).

Non mancano all’appello Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless, nel tunnel centrale è presente un alloggio per la ricarica wireless dei propri dispositivi (oltre a due porte USB-C e USB-A, per la ricarica classica con il cavo). Il riscaldamento è automatico bizona, il funzionamento della vettura è keyless, con possibilità di utilizzarla anche solamente in modalità elettrica. L’impianto audio Bose è di altissima qualità, mentre a rendere la vettura ancora più comoda ci pensano vari alloggiamenti e lo spazio preposto al posizionamento degli occhiali da sole.

Motore e Prestazioni

Honda CR-V Plug-In Hybrid 2024 integra un motore 2.0 litri a benzina a ciclo Atkinson, combinato con elettrico, per un totale di 184 CV (135 kW), per una coppia massima di 335 Nm, velocità di 195 km/h ed accelerazione 0-100 km/h in 9 secondi netti. I consumi sono bilanciati, fino a 81 km per il solo utilizzo in modalità elettrica (realisticamente noi ci siamo fermati a circa 60 km), un consumo di 0,8 litri ogni 100 km, nonché un consumo elettrico combinato di 15,5 kWh/100km, tenendo in considerazione che la batteria è da 17,7 kWh. Quest’ultima può essere ricaricata, sfruttando il caricabatterie di bordo, ad una velocità massima di 6,8 kW, con il passaggio dallo 0 al 100% in 2,5 ore, oppure con il sistema domestico classico a 2,3 kW in circa 7,7 ore.

Il cambio automatico non permette la regolazione manuale delle marce, dietro il volante troviamo piccole palette che vengono utilizzate solo per la regolazione della frenata rigenerativa, o meglio la scelta dell’intensità della stessa. I fari abbaglianti adattivi, combinati con tutti gli ADASS di secondo livello, una telecamera posteriore in alta definizione, e la visione a 360 gradi dall’alto, sono tutti gli aspetti che permettono di godere appieno di un’esperienza completa e funzionale; le modalità di guida sono le classiche, con un forte cambio di personalità della vettura con l’accesso alla Sport, mediante la quale l’utente si ritrova a poter ascoltare un sound aggressivo, ricevendo una risposta in potenza davvero ottima. Manovrabilità, nonostante le dimensioni, più che buona, le sospensioni funzionano bene, attutendo ogni avvallamento o buca.

Conclusioni

In conclusione Honda CR-V Plug-In Hybrid 2024 offre il giusto equilibrio tra efficienza e versatilità, è la vettura ideale per coloro che sono alla ricerca di un SUV moderno, che integri al proprio interno tecnologie avanzate, con un occhio all’ambiente, date le emissioni CO2 di soli 18 g/km. Il suo rapporto di qualità/prezzo, confrontandola con l’andamento attuale del mercato, è più che ottimo, con tanti punti a favore: prestazioni elevate, consumi ridottissimi, tanto spazio e comodità a disposizione, tutta la qualità costruttiva di Honda, con l’idea che sia una vettura costruita per durare nel tempo.