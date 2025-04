Recensione Tesla Model 3 Single Motor: è sempre lei l’elettrica “economica” migliore

Tesla Model 3 Single Motor è la vettura elettrica da battere, almeno per la propria fascia di prezzo di posizionamento, un mezzo eccellente sotto molteplici punti di vista, che anno dopo anno si allontana sempre di più dalle dirette concorrenti, sino ad arrivare ad essere quasi irraggiungibile. Il suo prezzo di partenza è di 35’900 euro, per questa versione di 520 km di autonomia, ed è possibile usufruirne mediante l’acquisto via app. Scopriamola assieme nella nostra recensione approfondita.

Design e Esterni

Da un punto di vista estetico la vettura non cambia troppo rispetto al passato, si tratta chiaramente della versione Tesla Model 3 Highland, rivisitata nel 2025 (di cui vi abbiamo già parlato in questa recensione), con piccole migliorie qua e là. Il frontale ricorda chiaramente un gufetto, molto pulito, lineare e dalle linee sufficientemente morbide, con il gruppo ottico perfettamente incastonato, che non spezza l’aerodinamicità, ma crea un piacevole continuum, al cui centro comunque spicca il logo Tesla.

Il laterale non presenta differenze particolari da segnalare, con le solite ottime maniglie a scomparsa, cerchi in lega importanti, che sin dalle prime battute hanno contraddistinto i prodotti dell’azienda americana, per terminare poi con un posteriore abbastanza importante. Al centro si nota la grande scritta centrale Tesla, con gruppi ottici relativamente piccoli, più squadrati degli anteriori, che avvolgono lo spessore presente sul bagagliaio. Tutta la dotazione è esattamente identica agli altri modelli, il portellone posteriore è elettroattuato, con tantissimo spazio a disposizione, fino a 682 litri complessivi. Le dimensioni della vettura non sono troppo elevate, raggiungono 1,441 x 4,720 x 2,089 metri (con specchietti aperti), per un’altezza da terra di 138 millimetri ed un peso di 1761 kg.

Interni e Infotainment

Gli interni sono minimali ed eleganti, con sedili in similpelle, capacità di carico fino a 5 adulti, i cui passeggeri posteriori possono fruire di un ampio display touchscreen da 8 pollici sul quale poter accedere ad una serie di funzionalità e di impostazioni di condizionamento, raffrescamento e non solo (eventualmente anche riproduzione video, se avete figli o bambini a bordo). Spostandoci anteriormente possiamo notare il continuum di quanto appena raccontato nella parte posteriore, con una grande semplicità e la totale assenza di orpelli di vario genere.

Il vano anteriore si può aprire direttamente dal grande display centrale da 15,4 pollici, anch’esso completamente touchscreen, che ricordiamo non nasconde il motore (in questo caso posto posteriormente, quindi con trazione posteriore), ma un secondo pozzetto da utilizzare per stivare oggetti di vario genere e dimensioni. Unico difetto di questo modello è l’assenza di Android Auto e Apple CarPlay, ma per il resto si tratta del solito eccellente sistema di infotainment di Tesla, con sedili riscaldati e raffrescati, supporto alla ricarica wireless su due dispositivi in contemporanea, e molto altro ancora.

Un’altra novità rispetto ai modelli degli anni precedenti è la presenza di una striscia LED che segue tutto il perimetro interno della vettura, bellissima soprattutto nell’utilizzo notturno. L’ergonomia dei sedili è ottima, avvolgono senza problemi la schiena del guidatore/passeggero, senza difetti particolari da segnalare. I comandi, non volendo utilizzare il touchscreen, sono raccolti direttamente sul volante, dove trovano posto anche le frecce direzionali. Manca la videocamera a 360 gradi, sebbene comunque si possa fruire di una buona dotazione di camere che aiutino in ogni manovra, tutte in alta definizione e di ottima qualità.

Prestazioni e Consumi

Nel corso delle nostre settimane di test abbiamo percorso circa 1000 km con un consumo di 155 Wh/km, numeri decisamente superiori e migliori della media, raggiungendo una autonomia, come anticipato, di 520km, anche se tutto dipenderà da quanto e come utilizzerete la vettura. Le prestazioni sono perfettamente in linea con le aspettative, presenta una accelerazione 0-100 km/h in 6,1 secondi, più che buona considerando la tipologia di prodotto, mentre per quanto riguarda la ricarica supporta al massimo 170kW con il collegamento al Supercharger di Tesla, ed una velocità di 282 km aggiunti con il collegamento di 15 minuti.

Coloro che sceglieranno di acquistarla potranno godere di una garanzia di 4 anni o 80’000km per il veicolo, e di 8 anni o 160’000km per la batteria e motopropulsore, in questo modo si sarà sempre tranquilli che per ogni problema è prevista la totale copertura dell’azienda produttrice.

Conclusioni

In conclusione Tesla Model 3 Single Motor è la vettura da acquistare ad occhi chiusi nel momento in cui siete alla ricerca di un mezzo elettrico tecnologicamente avanzato, che vi permetta di entrare nel mondo Tesla senza dover investire troppo denaro, ma che allo stesso tempo garantisca la qualità che solo l’azienda americana riesce ad offrire, sia in termini di prestazioni, di qualità dei materiali e di un design che negli anni è divenuto letteralmente iconico. Essendo la variante “economica”, sono necessarie piccole rinunce qua e là, nulla di troppo importante, in primis una autonomia inferiore rispetto alla long range o la trazione posteriore, ma che risultano essere attese, proprio nel momento in cui si vuole cercare di spendere il minimo indispensabile sull’acquisto di una delle migliori vetture elettriche del 2025.