BMW Serie 1: ci saranno presto delle grosse novità

BMW ha scelto di credere ancora nella Serie 1. A differenza di Mercedes e Audi, pronte a ritirare Classe A e A1, la casa bavarese ha deciso di rilanciare il suo modello più compatto. Al Salone Auto di Shanghai 2025, Bernd Körber, responsabile dei prodotti BMW, ha ribadito con forza l’importanza strategica della Serie 1. Per il manager tedesco, i modelli base sono fondamentali per conquistare mercati cruciali come Italia e Francia, dove la compatta bavarese continua a dominare nelle vendite. Secondo Körber, la presenza in questi segmenti è la chiave per rimanere un marchio davvero globale. Offrire una vettura dal prezzo accessibile permette di mantenere vivo il contatto con i clienti più giovani e di assicurare un continuo ricambio generazionale in BMW.

La BMW Serie 1 cambia: troveremo elettrico e benzina

Mentre il 2025 sarà segnato dal debutto di novità come il SUV elettrico iX3 e la nuova Serie 3, BMW prepara in silenzio il futuro della Serie 1. Anche se il dirigente non ha fornito date ufficiali, tutto lascia pensare che il nuovo modello vedrà la luce intorno al 2028. La nuova generazione sarà proposta sia con motorizzazioni endotermiche sia elettriche, per adattarsi ai gusti e alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. Il futuro della compatta tedesca sarà quindi all’insegna della flessibilità. In un’epoca in cui l’industria è sospesa tra passato e futuro, BMW vuole offrire ai suoi clienti la possibilità di scegliere. Sarà un passo decisivo per mantenere viva l’identità sportiva e dinamica che ha reso la BMW Serie 1 una delle compatte più amate di sempre.

La decisione di BMW di continuare a investire nella Serie 1 non è priva di rischi, come qualunque investimento del resto. Il segmento delle auto compatte è da sempre noto per i margini risicati e la competizione spietata. Il marchio sembra però voler sfidare il destino, scommettendo su una clientela giovane e dinamica. Puntare sui sogni di chi compra la prima BMW significa costruire fedeltà a lungo termine e rimanere protagonisti anche nel futuro. In Europa, dove molte rivali abbandonano la partita, BMW vuole ancora vincere e pare voglia farlo partendo proprio dalla Serie 1.