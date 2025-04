Nuova Mercedes GLB: novità sul modello che mixa tradizione ed innovazione

Il vento della trasformazione soffia deciso anche sulla Mercedes GLB, pronta a riscrivere il suo destino. Il debutto della nuova generazione, previsto per l’inizio del 2026, segnerà una svolta radicale. La versione elettrica non si chiamerà più Mercedes EQB: seguirà la nuova filosofia della Stella, diventando semplicemente GLB con tecnologia EQ. Un cambio di rotta che riflette una visione più integrata e naturale dell’elettrico. Sotto il design squadrato, fedele alla piccola G-Wagen, si nasconde una rivoluzione silenziosa. La GLB poggerà infatti sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), studiata per esaltare l’eccellenza delle motorizzazioni elettriche pure e ibride leggere. Le batterie saranno disponibili in due tagli, 58 e 88 kWh, promettendo percorrenze elevate e prestazioni da vera premium. Il sistema elettrico a 800 Volt, con ricarica ultra-rapida fino a 320 kW, spalanca invece nuovi orizzonti anche per dare ancora più potenza.

Design che conquista, motore che sorprende

La nuova Mercedes GLB resterà fedele al suo DNA, pur con alcuni aggiornamenti significativi. Il frontale, ora più arrotondato, ospita una griglia chiusa perfetta per un veicolo elettrico, mentre la firma luminosa posteriore a forma di U rovesciata regalerà una presenza scenica inedita. Le proporzioni robuste, i cerchi sportivi da 20 pollici e le barre sul tetto trasmetteranno un carattere deciso, senza cedimenti. Gli interni invece si proietteranno nel futuro con l’arrivo del sistema MB.OS, capace di fondere schermi più grandi e intelligenza artificiale in un’esperienza digitale fluida e coinvolgente. Fino a sette passeggeri potranno godere di un ambiente pensato per la famiglia contemporanea, dove ogni dettaglio targato Mercedes parla di innovazione.

Potenza inarrestabile della nuova Mercedes

Sotto la carrozzeria del modello Mercedes, il motore posteriore da 282 cavalli garantirà già una guida vivace, mentre la versione bimotore con trazione integrale si annuncia ancora più esaltante. Le varianti mild-hybrid a 48V completeranno l’offerta, mantenendo intatta l’essenza della versatilità Mercedes. Nei corridoi della Stella si vocifera anche di una possibile versione AMG, capace di elevare ancora di più il carattere grintoso della GLB. Entro il 2026, insieme alla sorella GLA e alla nuova CLA Shooting Brake, la casa di Stoccarda ridisegnerà il panorama dei SUV compatti premium.