Nintendo sta lavorando da tempo allo sviluppo della Switch 2, la nuova generazione della console portatile campione di incassi. Il trionfo ottenuto dalla console è immenso, con oltre 140 milioni di unità vendute dal 2017 ad oggi.

Grazie a queste cifre, la console è una delle più vendute in assoluto, avvicinandosi ai numeri ottenuti da Sony con la PlayStation 2. Tuttavia, nonostante le vendite siano ancora alte, i tempi sono ormai maturi per il debutto di una versione aggiornata.

Fino ad ora, Nintendo ha mantenuto un certo riserbo sulla console e sul periodo lancio. Tuttavia, con le richieste pressanti da parte della community hanno portato Shuntaro Furukawa, presidente dell’azienda, ad esprimersi sulla questione.

Manca sempre meno al debutto di Nintendo Switch 2, il Presidente dell’azienda ha fornito maggiori dettagli sul lancio della nuova generazione di console

In occasione di una conferenza dedicata agli azionisti, il Presidente ha rivelato il possibile periodo in cui la Nintendo Switch 2 potrebbe fare il proprio debutto. Furukawa ha affermato che la console sarà presentata nel corso dell’attuale anno fiscale.

Questo significa che, secondo le normative Giapponesi, il periodo in cui la console potrebbe arrivare è compreso tra il primo aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Entrando maggiormente nel dettaglio, possiamo ipotizzare che il debutto potrebbe avvenire a partire dall’estate 2024, con particolare attenzione al periodo natalizio.

Nintendo terrà un evento a giugno e in questa occasione verranno svelati maggiori dettagli sui giochi per l’attuale generazione di console. Tuttavia, ci auguriamo che possano esserci delle sorprese tra cui un annuncio ufficiale su Nintendo Switch 2.

Inoltre, ricordiamo che Nintendo sta curando nei minimi dettagli la dotazione hardware della Switch 2 affinché la console possa risultare un vero e proprio salto generazionale. Le indiscrezioni emerse indicano l’utilizzo di un SoC realizzato da NVIDIA per poter sfruttare la tecnologia DLSS per migliorare la resa grafica e quindi l’immersività dei titoli. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.