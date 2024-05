Questo 2024 potrebbe essere anche l’anno di Nintendo Switch 2, sembra infatti essere quasi tutto pronto per quello che si caratterizzerà essere un rilascio in due fasi, la prima appunto nel 2024 con l’arrivo di una versione con display integrato con tecnologia LCD ed una invece con l’arrivo della versione con display OLED.

Ovviamente prima del rilascio sono in fase di test i primi prototipi della nuova console che stanno portando all’arrivo in rete di numerosi rumors, come ad esempio la conferma della totale retrocompatibilità, garantita da un produttore di terze parti per puro caso con un post online.

Toccata con mano ma non con gli occhi

Sembrerebbe che alcuni produttori di terze parti abbiano avuto la possibilità di toccare con mano la nuova console di Nintendo senza però guardarla, ciò tramite l’uso di una scatola con due fori per le mani ma opaca, i dettagli emersi parlerebbero di un corpo più grande rispetto alla prima generazione ma più piccolo ad esempio di Steam Deck, al di sotto del testo home di destra poi sarebbe presente un nuovo taso funzione e i Joy Con sarebbero confermati ma non più estraibili tramite un binario bensì connessi tramite attacco magnetico.

Per quanto riguarda il resto dei rumors invece, abbiamo che in basso sarà presente una porta USB C che supporterà uscita video in 4K e il display sarà invece da 8 pollici ed in 1080p, per il resto ciò che già sappiamo è che la potenza grafica sarà maggiore e ci sarà il supporto all’upscaling di Nvidia basato sulla tecnologia DLSS, grazie ad un chip Nvidia basato sull’architettura Ampere delle GPU RTX serie 30.

Per il resto non rimane che attendere la fine del 2024 o l’inizio del 2025 per poter sapere qualcosa in più o tutte le info complete senza nessun tipo di censura, si profila infatti un esordio nel periodo natalizio per la console.