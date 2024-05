Due mesi fa, la pubblicazione della nuova Switch 2 era prevista per marzo 2025, permettendo così a Nintendo di produrre un numero sufficiente di unità da mettere in vendita. A quanto pare invece, la speranza per un lancio di Nintendo Switch 2 entro la fine dell’anno non è ancora tramontata, il merito di tale notizia è del leaker di Samsung Connor (OreXda).

Questo leak oltre a svelarci informazioni sulla data d’uscita, ci fa anche dedurre che la versione OLED di Nintendo Switch 2 sia già in produzione, ma sarà lanciata dopo il modello LCD. Anche un analista di Omdia aveva precedentemente affermato che la prossima console Nintendo sarebbe uscita nel 2024, e che avrebbe avuto uno schermo LCD da 8 pollici. Ma andiamo a vedere cosa dice nel dettaglio il tweet di OreXda:

“Si prevede che Nintendo Switch 2 sarà lanciato già nella seconda metà di quest’anno. Nell’industria dei componenti hanno già portato a termine dei negoziati importanti contratti per la produzione iniziale. Tegra T239 – prodotto da Samsung Foundry 7LPH Display – Samsung OLED Con l’eccezione di possibili modelli LCD rilasciati inizialmente (utilizzando display Sharp).”

Facciamo un recap di tutte le novitá di Nintendo Switch 2

Secondo tutti i rumor passati, a console dovrebbe supportare una NVIDIA DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction (grazie all’architettura GPU, Nintendo Switch 2 avrà anche funzionalità di ray tracing hardware), sfortunatamete senza il DLSS Frame Generation. Continuando a riassumere quanto sappiamo, il SoC NVIDIA Tegra 239 combinerà l’architettura GPU Ampere con 1280 CUDA Core e 8 core CPU Cortex A78 Arm con 12 GB di RAM. Le schede di gioco infine, dovrebbero utilizzare una memoria Samsung di quinta generazione V-NAND con una velocità di lettura fino a 1,4 GB/s.

Nonostante queste tecnologie, la nuova console Nintendo non sarà comunque in grado di eguagliare le prestazioni della console di fascia più bassa dell’attuale generazione, Xbox Series S. Anche lo Deck di Valve potrebbe rivelarsi superiore sulla carta, il che non sará problematico per Nintendo Switch 2, dato che riceverà giochi sviluppati specificatamente per il suo hardware, a differenza della console di Valve, che avendo fatto un mini PC, necessiterebbe specifiche molto più alte di quelle di una classica console portatile.