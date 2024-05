Huawei Watch Fit 3 è il nuovo smartwatch dedicato al fitness di casa Huawei, presentato nel corso dell’evento di Dubai, un prodotto che si posiziona in una specifica fascia di mercato, entro i 150 euro di prezzo, pur integrando alcune delle migliori specifiche tecniche attualmente in circolazione. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Esteticamente il prodotto ricorda i modelli delle generazioni precedenti, anche se con il passare degli anni non viene più considerato alla stessa stregua di una smartband di grandi dimensioni, ma un vero e proprio smartwatch di livello. In tutto ciò è un device dall’ergonomia eccellente, può facilmente essere indossato da un qualsiasi utente, indipendentemente che abbia il polso grande o piccolo, con dimensioni che raggiungono uno spessore di soli 9,9 millimetri, ed un peso di 26 grammi (ad esclusione della presenza del cinturino). La scocca è in metallo di ottima qualità, molto resistente, oltre che perfettamente impermeabile fino a 5ATM.

Sul mercato si possono trovare varie colorazioni, sono 6 quelle disponibili, oltre a numerose varianti legate al cinturino incluso in confezione. Di base potrete acquistarlo realizzato in silicone, comunque di ottima qualità, in pelle, con maglie di acciaio o, come nel nostro caso, in tessuto con chiusura a strappo. Quest’ultima è la soluzione ideale per l’estate, in quanto anche sudando non aderisce troppo al polso ed è facile da rimuovere, peccato che possa essere un problema nel momento in cui verrà bagnato, poichè tende ad inzupparsi.

Hardware e Batteria

Il display è uno dei punti di forza di Huawei Watch Fit 3, trattasi infatti di un pannello AMOLED da 1,82 pollici di diagonale, con risoluzione 480 x 480 pixel, un rapporto schermo/corpo sufficientemente elevato, pari a 77%, ed una luminosità di picco che può raggiungere anche i 1500 nit. L’utilizzo all’aperto è garantito, anche sotto luce solare diretta, ed abbiamo fortemente apprezzato la presenza del sensore di luminosità per la regolazione automatica. Tecnicamente è uno dei migliori pannelli della fascia di prezzo di posizionamento, con colori ben bilanciati, dettagli elevati e neri veramente neri.

Il sistema di controllo si affida sia al touchscreen del display, molto affidabile e preciso, ma anche alla presenza di un tasto fisico e di una piccola ghiera sul lato destro del device. La connettività è garantita dal bluetooth 5.2, il WiFi monobanda a soli 2.4GHz, con l’estensione verso il chip GPS integrato, e la presenza di microfono/altoparlante integrati, per riuscire a rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Ciò che manca è il chip NFC, non sarà possibile sfruttare i pagamenti mobili direttamente dal polso.

La batteria è un componente da 400mAh, ricaricabile tramite i connettori magnetici presenti nella parte posteriore, offre una autonomia circa 7 giorni di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida (in un’ora si avrà il 100% di carica, e con soli 10 minuti si potrà utilizzare lo smartwatch un giorno intero).

Sistema operativo e funzioni

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2 con un’interfaccia completamente ridisegnata, sono qui le più grandi novità del prodotto recensito. Il focus è stato mirato sull’utilizzo dei colori per enfatizzare alcune misurazioni e permettere all’utente di individuare i risultati molto più rapidamente, rispetto al passato. Dalla schermata principale è possibile effettuare uno swipe verso il basso per accedere al menù rapido, verso l’alto per la visualizzazione delle notifiche (si ricevono da tutte le app ed è possibile rispondere con messaggi pre-impostati o con emoji), mentre verso i lati si accederà ai vari widget.

L’attenzione al fitness la notiamo con le oltre 100 attività differenti tra cui è possibile scegliere, affiancate da 13 corsi che vi seguiranno passo passo nel riscaldamento e nello stretching (ma potete anche crearne da soli), oltre alle normale misurazioni: battito cardiaco e ossigenazione nel sangue, passi, distanze percorse, calorie bruciate (con un setting anche per coloro che sono molto attenti alla linea) e monitoraggio del sonno. Quest’ultimo è stato potenziato con il riconoscimento dei pisolini e la misurazione del respiro, così da poter verificare (o meno) la presenza di apnee notturne.

Tra le altre funzioni degne di nota segnaliamo l’applicazione meteo e la possibilità di controllare la riproduzione musicale dal polso. La personalizzazione è elevata, grazie alla presenza di tantissime watchfaces che gli utenti potranno scaricare gratuitamente dall’app mobile, il sistema è rapido, fluido, ricco di colori e ben organizzato (con widget estremamente interessanti e ben fatti).

Huawei Watch Fit 3 – conclusioni

In conclusione Huawei Watch Fit 3 è lo smartwatch che tutti devono acquistare nel momento in cui vogliono avere tra le mani un prodotto di qualità, ad un prezzo tutt’altro che elevato. Ad oggi può essere acquistato a 159 euro (per la variante con il cinturino in pelle sono necessari 179 euro), con in regalo le FreeBuds SE 2; una cifra irrisoria per la qualità effettivamente verificata, essendo leggero, ben fatto, dotato di un display eccellente e di un software finalmente fluido e dalla facile comprensione. Dall’altro lato della medaglia troviamo un design che ricorda fin troppo gli smartwatch Apple e l’assenza del chip NFC.