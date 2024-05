Kia Corporation si sta preparando al debutto di EV3, il nuovo SUV compatto del brand coreano. L’evento di presentazione della nuova vettura 100% elettrica è prevista il prossimo 23 maggio ma, in attesa di questa data, l’azienda ha deciso di svelare alcuni dettagli.

In particolare, il nuovo EV3 si mostra in alcune immagini teaser che permettono di sbirciare su quello che sarà il design della vettura. Le linee muscolose lasciano intravedere un design audace che gioca con la geometria per comunicare un senso di solidità e dinamicità.

A sottolineare questi elementi troviamo i parafanghi e il portellone posteriore che risultano essere molto squadrati ma con un disegno ricercato. Ad impreziosire la parte frontale, spicca il sistema di illuminazione Star Map. Gli ingegneri Kia hanno realizzato una soluzione che potesse contraddistinguere EV3 in fase di marcia ma, al tempo stesso, offrire un feeling quasi futuristico.

Kia ha anticipato alcuni elementi distintivi del design di EV3, il nuovo SUV compatto e 100% elettrico del brand coreano

L’ispirazione per il design di EV3 arriva dall’ammiraglia del marchio, il SUV EV9. Potendo contare sulla “Opposites United”, Kia ha creato una filosofia che unisce tutta la gamma di prodotti attraverso un family feeling importante ma che lascia libertà ad ogni modello.

Infatti, nonostante siano presenti elementi che è possibile ritrovare in ogni modello Kia di nuova generazione, tutte le vetture hanno tratti distintivi unici che impreziosiscono la loro identità.

La famiglia composta da EV6, EV9 e dal nuovo EV3 permetterà a Kia di offrire una gamma completa orientata alla mobilità elettrica. Grazie alle misure compatte, all’elevata dotazione di bordo e a prestazioni invidiabili, i vari modelli possono soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Il nuovo EV3 si configura come una soluzione più accessibile per tutti gli interessati a provare l’esperienza di mettersi alla guida di un veicolo a zero emissioni.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale di Kia EV3 è fissato il prossimo 23 maggio a partire dalle 10.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento in live streaming collegandosi al canale YouTube ufficiale. Le vendite del SUV compatto, invece, inizieranno entro la fine dell’anno. Prezzi, disponibilità e allestimenti verranno comunicati in seguito.