Kia EV9 si aggiudica ai Red Dot Award il ‘Best of the Best’ Product Design, è il 29° Red Dot Design assegnato all’azienda dal 2009. Si inserisce nella lunga serie di premi vinti e tributati dalla critica al SUV EV9. Un veicolo di punta, innovativo e sostenibile.

Il Red Dot: ‘Best of the Best’ award viene assegnato da sempre solo ai modelli più all’avanguardia. Un’ulteriore conferma del successo che il team di design Kia sta riscontrando nella progettazione dei nuovi modelli. La Gamma EV9 include il primo grande SUV completamente elettrico di punta del brand.

“EV9 è un veicolo elettrico dallo spirito audace e autentico da SUV che vuole oltrepassare i confini tradizionali del design, ma non solo. Anche i confini della versatilità, della connettività e della responsabilità ambientale. Ricevere il premio Red Dot ‘Best of the Best’ è immensamente gratificante, non solo per il team di progettazione Kia, ma anche per tutti i nostri colleghi a livello globale. Dimostra la nostra continua determinazione nel proporre soluzioni innovative e stimolanti“, dichiara Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design.

“Questo premio è il riconoscimento della forza ispiratrice della filosofia di design di Kia, “Opposites United”, che ci ha guidato in ogni fase dello sviluppo di EV9. Rafforzando la precisa identità stilistica di Kia, “Opposites United” è per noi continua fonte di ispirazione nel creare prodotti rilevanti e significativi che possano avere un impatto positivo sulla vita dei nostri clienti”. “Opposites United” fornisce a Kia uno schema preciso attraverso il quale definire una combinazione senza eguali di forme eleganti, scultoree, geometriche e precise, per una sorprendente identità stilistica.

Kia EV9, il SUV di punta dell’azienda riceve un prestigioso premio per il design futuristico e sostenibile

Le linee del SUV comunicano un senso di determinazione e sicurezza, contornate da superfici lineari e lisce. Caratteristiche degne di nota: la Digital Tiger Face, la Digital Pattern Lighting Grille e i fari verticali. Il risultato è un veicolo dal fascino visionario e futuristico. Kia EV9 è anche il primo modello dell’azienda ad abbracciare la strategia di sostenibilità del brand articolata in tre fasi. L’intento è eliminare gradualmente l’utilizzo di pelle di origine animale ed applicare i dieci elementi sostenibili “must-have” su tutti i prossimi modelli.