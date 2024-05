Nel 2025 arriverà la tanto attesa KIA EV 9 GT. Si tratta della versione ad alte prestazioni del SUV a tre file della casa di auto coreana. E non è tutto. Con l’ultimo CEO Investor Day dell’azienda la leadership ha mostrato quali saranno i piani per il futuro del brand. Tornando al veicolo di punta, la KIA EV 9 è un SUV che ha guadagnato il suo posto sul mercato per le sue principali caratteristiche: robustezza e affidabilità. L’arrivo della sua variante sportiva non si ferma qui e promette di portare l’intera esperienza di guida su un livello molto più alto.

Novità in arrivo sulla versione sportiva della KIA EV 9 GT

L’EV 9 GT presenterà un doppio motore elettrico che porterà l’accelerazione da 0 a 100 in meno di quattro secondi. Il tutto grazie ad una potenza complessiva pari a 600 CV e 750 nm di coppia. KIA assicura anche l’arrivo di alcuni miglioramenti relativi alla maneggevolezza del veicolo. Saranno utilizzate delle sospensioni potenziate e un sistema di frenatura elettrico. Lo scopo di questa auto è quello di garantire velocità elevate insieme ad una grande stabilità. Attualmente però non sono state rilasciate ulteriori informazioni su come questo aumento di potenza influenzerà la durata della batteria. Questo sicuramente sarà il punto più cruciale su cui si focalizzerà KIA per il suo nuovo veicolo.

Saranno presenti piccoli miglioramenti per quanto riguarda il design. I cambiamenti estetici mirano a conferire all’EV 9 GT un aspetto che sia più sportivo senza però stravolgere troppo la sua immagine. KIA sta provando ad espandere il proprio lavoro nel settore elettrico, ma non abbandona le auto ibride, infatti, l’azienda continuerà ad espandere la propria offerta.

Considerando quanto detto, ci si aspetta che il prezzo del nuovo modello KIA sia più alto rispetto a quello di tutti i suoi predecessori. La cifra, infatti, potrebbe avvicinarsi a 83.000 euro di partenza entrando in questo modo in competizione con altri marchi come Mercedes, BMW e Tesla. Al momento non sono stati specificati i mercati di destinazione di tutti i nuovi modelli, ma è molto probabile che molti di questi arriveranno anche in Italia.