Secondo alcuni rumor diffusi online, il nuovo Nothing Phone (3) ha finalmente una sigla prodotto. All’interno del progetto londinese fondato da Carl Pei sembra che sia conosciuto in due modi. Il primo è il nome in codice Tetris, il secondo invece è la sigla prodotto A015.

Rilasciato il codice del nuovo Nothing Phone (3)

Nothing ha eretto una vera e propria barriera per proteggere le informazioni relative al suo prossimo dispositivo. Con l’avvicinarsi della sua possibile presentazione questa barriera sta iniziando a diventare più debole, anche se le informazioni trapelate sono ancora troppo poche. Anche in relazione al possibile rilascio, infatti, non si hanno dati certi. È ipotizzabile che questo possa avvenire intorno al mese di luglio, a più o meno un anno di distanza dal rilascio del suo predecessore, il Nothing Phone (2).

Dunque, il rumor relativo alla sigla del prodotto non ci fornisce ulteriori informazioni se non la certificazione dell’esistenza dello smartphone stesso. Dettaglio che non era mai stato messo in dubbio. Per il resto, dal punto di vista dello stato attuale, non è stato rivelato nulla. È possibile immaginabile che il Nothing Phone (3) punterà su una maggiore qualità per foto e video, già di buon livello sul Phone (2).

C’è solo un dettaglio certo, il SoC che verrà aggiornato nel passaggio da una generazione all’altra. Secondo ulteriori rumor sembra, infatti, che Nothing non ha scelto lo Snapdragon 8 Gen 2 o l’8 Gen 3 proprio come prevedibile. Piuttosto l’azienda ha optato per l’8s Gen 3, ovvero l’ultimo SoC lanciato da Qualcomm. Quest’ultimo, anche se non è eguagliabile in termini di prestazioni all’8 Gen 3 presenta comunque un alto profilo. Sembra quindi che Nothing voglia continuare a seguire il passaggio tracciato dal precedente modello Phone (2). Il dispositivo, dunque, sarà di alto profilo, ma no altissimo, pronto ad attrarre nuovi utenti, ma non a sfidare Samsung e il suo ultimo modello Galaxy S24 Ultra.