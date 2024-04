L’universo narrativo di The Witcher creato da Netflix si è rivelato estremamente affascinante per gli spettatori. L’adattamento sul piccolo schermo della saga ideata da Andrzej Sapkowski è rimasto molto fedele alle opere letterarie, aumentando il coinvolgimento da parte degli appassionati.

Considerando il successo ottenuto, non sorprende scoprire che lo show riceverà nel corso dei prossimi mesi una quarta stagione. La produzione della nuova stagione è già in corso e l’azienda di streaming ha confermato lo sviluppo della quinta e ultima stagione.

Tuttavia, questi progetti non erano gli unici in programma. Infatti, a partire dal 2022, Netflix aveva già pianificato uno spinoff dedicato ai Ratti. Purtroppo, stando ad un recente report, i piani sono cambiati e la nuova serie è stata definitivamente cancellata.

Netflix ha scelto di cancellare uno spin-off dedicato a The Witcher ma questa storia potrebbe essere inclusa nella quarta stagione

Nei piani dei produttori, la nuova serie avrebbe permesso di approfondire la storia dei Ratti, i ragazzi che incontrano Ciri nel corso della terza stagione di The Witcher. Inizialmente era previsto uno show spin-off di sei o otto puntate incentrato su sei ladri teenager.

La storia avrebbe seguito le loro vicende mentre erano impegnati ad escogitare e mettere in atto la più grande rapina della loro vita, ai danni del criminale più importante dell’intero regno. Tuttavia, a seguito di alcuni cambiamenti produttivi non meglio specificati, la serie è stata cancellata.

Considerando che le riprese sono comunque state effettuate lo scorso anno, possiamo immaginare che il materiale già realizzato non andrà sprecato. Riteniamo che la storia dei Ratti verrà riscritta e adattata per incastrarsi con quella della quarta stagione di The Witcher.

Le otto puntate previste saranno ridotte a una o due e potrebbero essere integrate nella quarta stagione dello show. Al momento non è chiaro se si tratterà di flashback o di una narrazione che procederà di pari passo con quella della serie. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.