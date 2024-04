WhatsApp è una delle applicazioni che sono sempre al centro di rumors e speculazioni legate al suo futuro e ai cambiamenti che ciclicamente vengono effettuati per cercare sempre di migliorare l’esperienza degli utenti.

L’app di Meta, infatti, nonostante il passare degli anni, rimane sempre la piattaforma più scaricata per la messaggistica istantanea e questo non può essere un caso, ma è il frutto di un lavoro costante da parte degli sviluppatori.

Probabilmente, mai come in questo momento, WhatsApp sta vivendo un’era d’oro, costellata dalla presenza di continui aggiornamenti che integrano delle funzioni davvero utili per gli utenti.

A breve, infatti, la piattaforma permetterà di integrare delle funzioni davvero uniche e inaspettate, come la possibilità di generare delle immagini con l’intelligenza artificiale, e di allegare delle note ai messaggi in chat.

Ma le novità non sono certo finite qui, anzi dalle versioni beta di WhatsApp per Android arrivano delle anticipazioni davvero incredibili.

WhatsApp: novità per i preferiti e per la condivisione

Come già anticipato, WhatsApp introdurrà a breve due funzioni, che adesso sono disponibili per la versione beta di Android della piattaforma.

Per quanto riguarda la prima funzione, si tratta di una novità utile per la gestione dei preferiti. A breve, apparirà tra le Impostazioni dell’applicazione una nuova voce, Preferiti, da cui si potranno gestire tutti i contatti, i numeri e i gruppi selezionati, in modo da rendere più semplice e veloce la loro ricerca in chat.

L’altra novità, invece, riguarderà la condivisione di contenuti multimediali con persone che si trovano nelle vicinanze. Grazie a un’opzione, che si trova sempre in Impostazioni, sarà possibile connettersi velocemente ai dispositivi nelle vicinanze. Il tutto avverrà in completa sicurezza, sempre grazie alla crittografia end-to-end, già presente sulla piattaforma.

Non è ancora ben chiaro quando queste nuove funzioni verranno rilasciate a tutti gli utenti ma ciò dovrebbe accadere nei prossimi mesi.