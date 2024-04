WhatsApp non ha bisogno di presentazioni, visto che dopo ben quindici anni dal suo sviluppo, continua a essere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

L’app di Meta conta circa 2,3 miliardi di utenti, e i motivi che si celano dietro a questo traffico costante di utenti sono essenzialmente due.

Il primo motivo è legato alla sicurezza e all’attenzione che WhatsApp pone sulla privacy dei propri utenti.

Il secondo, ancora più importante, è che WhatsApp è una piattaforma che non è mai statica, ma cambia continuamente grazie a ciclici aggiornamenti che la rendono sempre nuova e piena di funzioni super utili.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’arrivo di diverse funzioni più o meno utili, che comunque hanno guadagnato l’attenzione degli utenti.

Alcuni esempi di nuove funzioni sono la possibilità di fissare in alto un messaggio in una conversazione, oppure l’opzione per l’invio di contenuti multimediali in alta risoluzione.

Nei prossimi mesi, però, potremmo assistere allo sviluppo di una funzione davvero rivoluzionaria, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

WhatsApp e intelligenza artificiale: in arrivo una super funzione

L’integrazione dell’intelligenza artificiale su WhatsApp e gli altri social appartenenti a Meta non è certo una novità, eppure questa funzione farà impazzire tutti gli utenti.

La funzione in questione è attualmente presente sulla versione beta di WhatsApp per gli Stati Uniti e consiste nella possibilità di creare delle immagini direttamente sulla piattaforma.

A quanto pare, con questa nuova funzione, gli utenti saranno in grado di scrivere un testo in una chat integrata con Meta AI, e come risposta apparirà l’immagine desiderata.

Non solo si potranno generare delle immagini dal nulla, ma gli utenti potranno anche inserire una foto e chiedere che questa venga animata in modo da creare delle divertenti GIF.

Insomma, questa funzione sarà davvero rivoluzionaria e non vediamo l’ora di poterla provare anche in Italia, nonostante ancora non si conoscano le tempistiche previste per il lancio ufficiale.