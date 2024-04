W

WhatsApp è sempre al centro di numerose fughe di notizie e speculazioni che riguardano i vari aggiornamenti e le nuove funzioni che cambieranno l’assetto dell’app nel prossimo futuro.

Effettivamente, l’app ora appartenente a Meta, pone sempre una grande attenzione sugli aggiornamenti che potrebbero migliorare l’esperienza dei propri utenti, e mai come negli ultimi tempi gli sviluppatori stanno lavorando a una serie di funzioni davvero incredibili.

WhatsApp infatti è sempre l’applicazioni di messaggistica più utilizzata al mondo, ma per mantenere il suo primato deve lavorare incessantemente per accontentare gli utenti, fornendo loro le funzioni richieste.

Le innovazioni in arrivo nei prossimi mesi non sono solo delle semplici funzionalità ma andranno proprio a rivoluzionare WhatsApp e tutto il mondo della messaggistica istantanea.

WhatsApp, dall’11 Aprile al via l’interoperabilità

Mancano pochi giorni all’11 Aprile, data che segnerà un cambiamento epocale e mai visto prima sui mercati digitali.

Infatti a partire da quella data, entrerà in vigore il Digital Markets Act fortemente voluto dal Parlamento Europeo, che obbligherà le big tech, come Apple, Amazon e appunto, Meta, a seguire delle regole sulla concorrenza.

Per Meta, e quindi WhatsApp, ciò si traduce nell’interoperabilità tra le varie piattaforme di messaggistica istantanea, ovvero si potranno inviare dei messaggi da WathsApp ad altre applicazioni di messaggistica come ad esempio Telegram.

WhatsApp, l’invio di contenuti multimediali in HD

Le novità per l’applicazione verde non sono certo finite qui. Un altro cambiamento, in arrivo nelle prossime settimane, sarà la possibilità di inviare contenuti multimediali in HD e in modo automatico.

Negli scorsi mesi gli utenti avevano esultato quando WhatsApp ha finalmente deciso di introdurre l’invio di video e foto in alta risoluzione. Tuttavia, attualmente per inviare i contenuti in HD è necessario inserire l’opzione manualmente tutte le volte. Ma con il nuovo aggiornamento agli utenti verrà data la possibilità di inserire il comando come predefinito direttamente dalle Impostazioni.