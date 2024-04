Il fai-da-te non è nulla se non si dovesse decidere di fare affidamento su una mini motosega a batteria, un prodotto estremamente valido e completo, che promette grandi prestazioni al prezzo più basso che abbiate effettivamente mai visto prima d’ora, grazie ad un coupon che tutti possono decidere di applicare direttamente su Amazon.

La cosa da sapere è proprio questa, la motosega elettrica a batteria integra un componente da 8000mAh, che gli permette quindi di essere utilizzata in mobilità, senza doversi minimamente preoccupare della presa di corrente. Oltretutto, in confezione si trova una buona dotazione di accessori che amplia di molto la versatilità dello stesso prodotto: sono disponibili 3 batterie (una montata + due sostitutive), tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui i guanti anti-taglio, ed una comodissima valigetta dove posizionare il tutto per facilitare il trasporto.

Motosega elettrica a batteria: l’offerta è folle su Amazon

La mini motosega elettrica a batteria viene commercializzata in genere su Amazon con un prezzo mediano di 99 euro, cifra che già di per sé è scontata rispetto al valore originaria, ma che in questi giorni è stata ridotta ulteriormente da Amazon, sino ad arrivare a soli 89,99 euro. A rendere l’esperienza d’acquisto ancora migliore, ci pensa sempre il sito di e-commerce, con la possibilità di applicare il coupon del 20%, fino ad arrivare a soli 71 euro (premete qui per l’acquisto).

Non lasciatevi ingannare dal suo essere piccola, portatile, e sopratutto a batteria, infatti i dati parlano chiaro, la motosega da 6 pollici ha un sistema di lubrificazione del serbatoio ad olio, così da poter lubrificare la catena, riducendo la resistenza all’attrito, ed incrementando di non poco le prestazioni, che permetterebbero di tagliare un albero con tronco da 15 centimetri in soli 10 secondi.