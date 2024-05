CoopVoce torna alla carica con la nuova offerta PIENA di GIGA

Contro ogni pronostico, CoopVoce ha ristabilito la sua vecchia promo top di gamma, la EVO 200. Questa, con minuti, SMS e giga, ha un prezzo molto vantaggioso ed è quella che in passato molti utenti avevano già scelto. Ora il suo ritorno era necessario per battere la concorrenza, la quale sta muovendo passi importanti per guadagnarsi la leadership.

Al momento non ci sono dubbi: la EVO 200 è la promo mobile del mese, sebbene sia appena iniziato. CoopVoce vuole recuperare terreno, magari fregando qualche utente agli altri provider.

Qui in basso ci sono tutti i dettagli necessari per conoscere la nuova offerta che è tornata dopo qualche mese di letargo. Basta andare ora sul sito ufficiale per sottoscriverla subito.

CoopVoce, torna di nuovo la EVO 200: ecco cosa c’è al suo interno per 9 euro

All’interno della EVO 200 ogni mese ci sono minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine 200 giga in 4G per la navigazione sul web. Il prezzo mensile è ottimo: la promo costa infatti solo 9,90 € per sempre. Oltre ad un prezzo molto basso ci sono altri vantaggi di cui tenere conto. CoopVoce offre infatti il servizio di autoricarica semplicemente facendo la spesa, non impone alcun tipo di vincolo e nessun costo extra e permette di sottoscrivere le sue offerte con una eSIM.

Adottare questa soluzione significa avere a disposizione una portabilità molto più rapida rispetto alla SIM tradizionale. Essendo infatti la eSIM una scheda virtuale, gli utenti possono avere fin da subito la loro nuova promo.

Venendo ai costi in totale, ci sono 10 € di costi di attivazione da sostenere solo la prima volta. Pertanto la prima ricarica da effettuare sarà di 20 €. La spedizione della scheda SIM a casa è totalmente gratuita.

Al momento CoopVoce consente a tutti di sottoscrivere questa EVO 200, anche ai gi clienti, basta pagare il costo di attivazione.