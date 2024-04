A quanto pare le brutte notizie per Tesla sembrano non finire mai, l’azienda guidata da Elon Musk infatti si trova una nuova gatta da pelare da dover gestire, stiamo parlando di un nuovo problema inerente il suo pick-up elettrico Tesla Cybertruck, il quale non sta riscuotendo il successo sperato dall’azienda ed anzi sembra abbia ridotto i margini di profitto come ha dichiarato il CEO in una conference call con gli investitori.

Il pickup elettrico infatti fin dalla sua messa in commercio ha iniziato ad avere numerosi problemi accusati da tutti gli acquirenti che lo hanno ordinato, alcuni di questi hanno ritrovato macchie di ruggine sulla carrozzeria, altri hanno avuto problemi software che Tesla ha dovuto risolvere con aggiornamenti immediati ed altri invece hanno avuto problemi con la neve che tendeva ad accumularsi nella fessura per i fari.

Problema serio

Questa volta però il problema da gestire per Tesla non sarà risolvibile con un semplice aggiornamento del software presente nel pick-up elettrico, sembra infatti che alcuni utenti abbiano trovato un problema legato al pedale dell’acceleratore e in particolare a un cuscinetto che tende ad allentarsi provocandone il blocco, cosa che può portare ad accelerazioni anomale e potenzialmente pericolose.

Tutto ciò sta obbligando Tesla a effettuare un richiamo in massa per la sostituzione del cuscinetto difettoso che ovviamente sarà gratuita e completamente a carico di Tesla, quest’ultima sta avvisando gli utenti che riceveranno entro giugno una lettera apposita per portare la loro Tesla Cybertruck presso un centro autorizzato per la riparazione.

Si tratta dell’ennesima problematica che affligge il pick-up di Tesla che non sembra per nulla soddisfatta dei risultati ottenuti dalla Propria vettura da 3 tonnellate che avrebbe dovuto portare prestigio all’azienda ed invece ora sta portando soltanto guai.

Non rimane che attendere per vedere cosa deciderà di fare Tesla in merito al suo pick-up, se continuerà la produzione o se deciderà di bloccarla visto lo scarso margine di profitto.