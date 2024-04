OnePlus annuncia il tablet OnePlus Pad Go ed il Watch 2 Nordic Blue edition

OnePlus ha annunciato quest’oggi in Europa due nuovi dispositivi atti ad accrescere sempre di più il livello qualitativo della merce a disposizione dei consumatori, stiamo parlando di OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition, in esclusiva europea, ed il tablet OnePlus Pad Go.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue edition

Fortemente ispirato alla bellezza e all’estetica del design scandinavo, lo smartwatch propone uno stile impeccabile con tantissima tecnologia e funzionalità di alto livello. Le sfumature blu reali e bianchi luminosi, dettate anche dalla presenza di un quadrante GMT bicolore, richiamano l’Oceano Nordico, oltre ad un precisione ed una attenzione ai dettagli praticamente uniche. Il prodotto presenta un cinturino in pelle ibrida, con un comfort davvero eccezionale, oltre ad un display ad alta risoluzione, da 1,43 pollici di diagonale, ed un telaio in acciaio inossidabile, con protezione da cristallo zaffiro 2.5D, dalla finitura satinata e lucida

Sotto il cofano troviamo un doppio chipset, che porta ad una autonomia complessiva della batteria che potrebbe durare anche fino a 100 ore, oltre a tantissime attività che gli utenti possono facilmente tracciare con il device. Gli utenti che lo acquisteranno entro il 25 Aprile, sul sito ufficiale al prezzo a partire da 379 euro, potranno ricevere uno sconto speciale di 80 euro e le OnePlus Buds 3 in omaggio. Acquistandolo invece tra il 29 aprile ed il 3 maggio, lo sconto verrà ridotto a 30 euro (mentre le Buds 3 sono sempre in omaggio).

OnePlus Pad Go

Offerta di tablet ampliata con un prodotto che presenta display di alta qualità, con risoluzione a 2.4K (la più alta tra quelle disponibili sul mercato), per una qualità visiva straordinaria ed un rapido accesso all’ecosistema OnePlus. Innumerevoli sono le funzionalità di rilievo, troviamo ad esempio Dolby Atmos e Eye Care, ma anche Display Full Care, Content Sync (per la condivisione di appunti e gallerie fotografiche con gli altri device del brand) e molto altro ancora.

Il tablet può essere acquistato direttamente tramite il sito ufficiale OnePlus, al prezzo di listino di 329 euro.