La linea di dispositivi Samsung Fan Edition è sempre molto attesa dagli utenti, che ricevono la possibilità di acquistare smartphone meritevoli a un prezzo molto più basso rispetto a quello previsto per i rispettivi top di gamma.

Lo scorso anno Samsung ha rilasciato il suo Galaxy S23 FE molto tardi rispetto alle tipiche tabelle di marcia, da allora le anticipazioni secondo le quali l’azienda si sarebbe presto dedicata allo sviluppo di un Galaxy S24 FE sono state poche. Alcune voci riferivano che il lancio sarebbe avvenuto dopo l’estate, altre che il dispositivo sarebbe stato presentato durante il Galaxy Unpacked dedicato ai pieghevoli di nuova generazione.

Soltanto in questi giorni però Galaxy Club ha scovato un nome in codice che sembrerebbe attribuibile al prossimo smartphone low cost di Samsung, dimostrando così che il progetto è in cantiere ma che l’attesa è ancora parecchia.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa sappiamo sul debutto del dispositivo low cost!

Le informazioni sul design e la scheda tecnica del prossimo Samsung Galaxy S24 FE sono ancora poche ma quanto trapelato fino a questo momento afferma che avremo a che fare con uno smartphone economico decisamente diverso rispetto al predecessore.

La versione prevista per il mercato globale avrà un chip Exynos 2400 mentre la versione dedicata al mercato coreano avrà un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il display sarà costituito da un pannello AMOLED da 6,1 pollici mentre la batteria avrà una capacità di 4500 mAh.

In merito al periodo nel quale potremmo assistere al lancio, le ultime notizie affermano che sarà necessario attendere che passi l’estate 2024 prima di poter conoscere davvero il dispositivo. Samsung potrebbe dedicarsi fino a quel momento allo sviluppo dei suoi prossimi dispositivi pieghevoli, le cui indiscrezioni a riguardo ipotizzano l’esistenza di una versione Fan Edition del Galaxy Z Fold, che potrebbe arrivare durante il prossimo Galaxy Unpacked.