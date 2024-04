OnePlus lancia il suo primo dispositivo mobile pieghevole. Si tratta di Open e sembra che sarà dotato di una fotocamera di alta qualità. L’obiettivo di questa scelta è quello di permettere all’azienda di difendersi dai suoi principali competitor.

L’azienda ha deciso di puntare su un’altissima qualità per la sua fotografia anche a costo di sacrificare la comodità di uso del suo pieghevole a libro. Il OnePlus Open potrebbe infatti risultare poco maneggevole e difficile da tenere in tasca. Ma se si cerca un dispositivo Camera Fold per eccellenza.

Le novità per il pieghevole di OnePlus

OnePlus ha deciso quindi di massimizzare la qualità fotografica credendo fermamente che questa sia la strada vincente. Smart Pikachu, un insider cinese, racconta che è molto probabile che sul pieghevole di dimensioni ridotte vi sia l’intento di installare teleobiettivi e fotocamere macro. Questo vuol dire che i prossimi dispositivi della linea OnePlus potrebbero arrivare e sfidare i concorrenti presenti, come i dispositivi Samsung, con un comparto fotografico eccezionale. Il flip OnePlus con teleobiettivo potrebbe tecnicamente essere un equivalente dell’Oppo Find N5 Flip. Al momento però il dispositivo è in ritardo e non si possono avere informazioni più dettagliate.

Smart Pikachu, nel suo post su Weibo, inoltre, smentisce le informazioni che sono recentemente circolate online, che supponevano l’abbandono dei pieghevoli a conchiglia per concentrarsi solo sui modelli fold. L’insider cinese scrive che Oppo non ha deciso di rinunciare ai suoi pieghevoli di piccole dimensioni, i flip, ma che al momento la produzione è in ritardo di circa 6 mesi. Per questo motivo, si può suppore che per il Find N5 Flip, e quindi per il primo pieghevole a conchiglia di OnePlus, si dovrà aspettare il 2025.

Ovviamente, bisogna considerare che queste informazioni sono state ricavate da una traduzione automatica dal cinese, quindi si prende per buone le informazioni derivate. Inoltre, non essendo ancora arrivata una comunicazione ufficiale da OnePlus possiamo solo attendere per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi.