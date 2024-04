ASUS Zenfone 11 Ultra, aggiornamento: arrivano 3 funzioni IA

Di grandi novità nel mondo degli smartphone ce ne sono state tante ultimamente, soprattutto per quanto riguarda i top di gamma. Uno di quelli che ha rubato la scena agli altri, all’apparenza molto più famosi e richiesti, è stato certamente l’ASUS Zenfone 11 Ultra. Questo prodotto, dotato di due fotocamere super performanti e di dimensioni molto più compatte rispetto a quelle della concorrenza, è saltato subito agli onori della cronaca per via delle sue prestazioni.

Oggi il discorso riguarda un nuovo aggiornamento reso disponibile proprio da ASUS durante la giornata di ieri. Il colosso ha deciso di equipaggiare il suo Zenfone 11 Ultra con alcune funzionalità nuove, per la precisione tre. La volontà è quella di mostrare di cosa è capace di intelligenza artificiale e con queste tre nuove feature, ASUS ci riesce eccome. Almeno per il momento le funzionalità in questione sono disponibili ancora in beta ma sono già in grado di migliorare in maniera ulteriore l’esperienza dell’utente che possiede lo Zenfone 11 Ultra.

ASUS Zenfone 11 Ultra, arrivano tre funzioni di intelligenza artificiale

Nessuno se le aspettava ma sono arrivate improvvisamente: ecco tre funzioni nuove che implementano ulteriormente lo Zenfone 11 Ultra di ASUS. Eccole elencate: