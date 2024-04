Sembra che finalmente l’operatore virtuale ho.Mobile sta per attivare la rete 5G per alcuni dei suoi clienti. Secondo le segnalazioni emerse sembra che stia per essere introdotta la possibilità di sfruttare la connessione di quinta generazione di Vodafone. Una notizia particolarmente attesa da tutti gli utenti di ho.Mobile, ma al momento non sono ancora state fornite notizie ufficiali da parte della società di telecomunicazione.

Quando arriva la rete 5G per gli utenti ho.Mobile?

A scatenare questi “pettegolezzi” sono le segnalazioni di alcuni utenti. Come riportato da MondoMobileWeb e TelefoniaTech questi clienti con una SIM dell’operatore telefonico virtuale controllato da VEI hanno notato che il proprio dispositivo è stato agganciato dalla rete 5G di Vodafone.

Il redattore di MondoMobileWeb ha riportato che dopo aver deciso di ricaricare la propria SIM ho.Mobile e dopo aver attivato l’opzione ho.+ è apparsa l’icona del 5G sul proprio smartphone. Inoltre, nella sua dichiarazione ha evidenziato che attivare ho+ con opzione Turbo non necessariamente permette di accedere alle connessioni con rete 5G. Discorso analogo è stato portato avanti da un utente in un post pubblicato lo scorso 16 aprile su Facebook sulla pagina ho.Mobile. Nel commento veniva esplicitamente fatto riferimento alla rete 5G e la risposta ricevuta dalla pagina social è stata piuttosto criptica lasciando intendere l’arrivo di novità interessanti per la connettività dei suoi clienti.

Al momento però questo è tutto ciò che si sa sull’argomento. L’operatore virtuale, uno dei più scelti dagli utenti italiani, cerca da sempre di introdurre innovazioni e vantaggi per tutti i suoi clienti. Dunque, per quanto riguarda le possibili novità per la connessione ho.Mobile non ha rilasciato annunci ufficiali. È però probabile che sia solo questione di tempo prima che qualcosa possa cambiare. Mentre si attende l’arrivo della svolta su questo argomento ricordiamo che a partire da qualche settimana è possibile attivare le nuove SIM ho. Mobile tramite l’uso del sistema SPID.