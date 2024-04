Il mercato dei videogiochi sembra essere decisamente in salute, questo è quanto emerge dai dati inerenti il mercato del 2023 che attesta un volume d’affari davvero impressionante, 2,3 miliardi di euro mossi dai videogiochi, circa il 5% in più rispetto al 2022, mercato all’interno del quale è coinvolta anche l’Italia che rivendica una posizione nella top 5 d’Europa.

I dati italiani

Con circa 665 milioni di euro il segmento hardware rivendica il 29% totale del mercato e segna un incremento rispetto la passato di circa il 63%, valore a dir poco impressionante, il merito è soprattutto della ritrovata disponibilità delle nuove console next gen che hanno spinto verso il loro acquisto ma anche verso l’acquisto di accessori appositi, che hanno segnato un incremento pari al 46% in più.

Il software invece, sebbene in calo dell’8%, rappresenta ancora la fetta più influente e importante, rivendica infatti ben 1,6 miliardi di euro di vendite, dunque il 71% del totale, Il 46% di questo ammontare è costituito dall’acquisto di videogiochi attraverso canali di distribuzione fisica, il restante 54% invece è costituito da canali di distribuzione digitale, per quanto riguarda il resto invece abbiamo gli acquisti in game che hanno segnato un valore di 285 milioni di euro con un calo importante di circa 285 milioni di euro.

Di conseguenza è facile capire come i videogiocatori italiani abbiano preferito più aggiornare la loro dotazione hardware e passare alle console di nuova generazione mantenendo pressoché inalterata la propensione in merito all’acquisto dei titoli da giocare, nel 2024 di conseguenza è altamente probabile che assisteremo ad una crescita del segmento software dal momento che appunto, ritrovata la stabilità hardware, ora i giocatori potranno investire nei titoli da giocare senza preoccuparsi, almeno al momento, di dover dotarsi dell’ultimo ritrovato per giocare.

Ecco la top 10 dei videogiochi più venduti nel 2023: