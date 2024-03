ASUS ha presentato ufficialmente il nuovissimo Zenfone 11 Ultra. Il flagship è stato lanciato durante un evento dedicato svoltosi online e rappresenta l’apice della tecnologia del produttore.

Come il nome lascia intendere, Zenfone 11 Ultra rappresenta un importante passo in avanti dal punto di vista tecnologico grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia. Il display dello smartphone è un AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 144 Hz che sfrutta la tecnologia Pixelworks.

Il display copre il 94% della superficie frontale del device, garantendo una immersività senza precedenti agli utenti. Inoltre, grazie alla tecnologia LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) i colori sono vibranti senza intaccare l’efficienza energetica.

ASUS ha appena presentato al mondo il nuovissimo Zenfone 11 Ultra, un flagship dotato di una scheda tecnica di assoluto livello

Le prestazioni del device sono garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 16GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La configurazione hardware permette di gestire al meglio tutti i carichi di lavoro dello smartphone, dal gameplay più spinto alle applicazioni basate sull’AI.

Passando al comparto fotografico, ASUS ha scelto un sistema composto da tre ottiche. La fotocamera principale è da 50 MP con stabilizzatore Gimbal ibrido 3.0 a 6 assi. Grazie a questa feature, le foto e i video saranno sempre ottimali e mai mossi. A supporto troviamo anche un sensore ultrawide da 13MP e un teleobiettivo da 32MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP.

Gli utenti potranno divertirsi con ASUS Zenfone 11 Ultra a lungo grazie alla batteria da 5.500mAh che assicura oltre 26 ore di autonomia. La ricarica rapida HyperCharge da 65 W consente di recuperare tantissime ore di utilizzo con pochi minuti sotto carica.

Come dichiarato da S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS:

“Con Zenfone 11 Ultra, ASUS offre agli utenti un design premium, una fotocamera di punta, funzioni AI e una batteria di maggiore durata. In breve, Zenfone 11 Ultra è tutto ciò che un telefono di punta nel 2024 dovrebbe essere e fornirà il massimo vantaggio all’utente finale”.

Zenfone 11 Ultra è un flagship interessante per la scheda tecnica ma lo è anche in ottica di sostenibilità. Infatti, il device è realizzato con materiali sostenibili tra cui l’alluminio riciclato al 100% utilizzato per la scocca. Anche gli imballaggi sono realizzati con materiali riciclabili al fine di diminuire l’impatto ambientale.

I colori disponibili al lancio sono Skyline Blue e Eternal Black a cui si affiancano i nuovi Misty Grey e Desert Sand. ASUS Zenfone 11 Ultra parte da 999 euro per la versione 12/256GB e arriva a 1099 euro per la variante da 16/512GB. Acquistando il device dallo shop ufficiale del produttore, sarà possibile ottenere uno sconto di 100 euro.