A quanto pare Tim ha deciso di fare sul serio per quanto riguarda la connessione a Internet da casa, dal 18 aprile di quest’anno infatti disponibile una nuova promozione in edizione limitata, quest’ultima permette di ottenere uno sconto speciale di tre euro al mese per un tempo indeterminato.

Sul sito ufficiale della società italiana, come promozione per l’iniziativa, è stato inserito un piccolo banner con la dicitura: “Promo Limited Edition. Scegli TIM Wi-Fi Power Smart a soli 27,90 euro al mese”.

Come funziona

Con questa nuova promozione che resterà disponibile soltanto fino al 23 aprile, è possibile ottenere uno sconto di tre euro al mese sulla vostra offerta, in particolare è possibile solo per coloro che l’attivano online e scelgono tra una di queste due possibilità ovvero: TIM WiFi Power Smart Fibra (FTTH) o TIM WiFi Power Smart Mega (FTTC).

Nel dettaglio come viene spiegato anche dall’operatore, la promo consiste nel riconoscere un bonus web di tre euro al mese, il quale verrà riportato direttamente nella fattura e dunque scalato dal costo totale che dovete corrispondere a Tim.

ovviamente tale bonus verrà erogato a partire dalla prima fattura una volta sottoscritta la promozione, di conseguenza per coloro che entro il periodo di validità attiveranno una delle promo coinvolte, il prezzo mensile di queste ultime scenderà di tre euro di conseguenza il prezzo di 30,90 € al mese scenderà ad un costo mensile di 27,90 € al mese a tempo indeterminato.

Per chi non lo sapesse Tim Wi-Fi Power smart, consiste in navigazione in Internet illimitata con una velocità fino a 2,5gbps in download e 1gbps in upload, chiamate illimitate incluse per 24 mesi e un modem Wi-Fi compreso a rate nel prezzo.

Per quanto riguarda invece la fattura, la quale viene messa con cadenza mensile, avrà un prezzo di 4,95 € euro se quest’ultima viene spedita in copia cartacea, per evitare di pagare questa somma aggiuntiva il cliente può scegliere di ricevere la bolletta in modalità digitale.

Se siete interessati sbrigatevi dal momento che vi ricordiamo che l’offerta è valida solo fino al 23 aprile.