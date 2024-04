TIM annuncia nuove modifiche alle condizioni contrattuali di alcune delle sue offerte mobili ricaricabili e per alcune offerte relative alla linea fissa. Sono passati solo un paio di mesi da quando l’operatore aveva annunciato ai suoi utenti delle rimodulazioni ed ora ne stanno arrivando delle altre. Per quanto riguarda la linea mobile, le modifiche entreranno in vigore dal prossimo 6 giungo, mentre per la linea fissa la data di attuazione è il 1 giugno.

Nuove rimodulazioni per TIM

Per quanto riguarda la linea mobile, a partire dal primo addebito che avviene dopo il 5 giugno, l’operatore aumenterà il prezzo mensile di alcune offerte mobili. L’incremento varierà da un minimo di 1,99 euro ad un massimo di 2,49 euro, in relazione alla specifica offerta attivata. Gli utenti interessati da queste modifiche riceveranno l’annuncio tramite messaggio specificato che specificherà l’ammontare effettivo dell’aumento previsto.

Inoltre, alcuni clienti riceveranno la possibilità di attivare gratuitamente una delle iniziative offerte da TIM. Si tratta di: 50 GIGA di traffico aggiuntivo ogni mese mantenendo l’offerta dati attiva, abilitazione gratuita dell’offerta attiva al 5G opzione disponibile sui dispositivi abilitati e che si trovano in aree coperte dalla rete. Entrambe le opzioni sono gratuite e attivabili con un SMS (gratuito a sua volta) al numero 40916. Nel primo caso dovrà essere digitato il testo 50GIGA ON, nel secondo 5G ON.

I clienti possono anche scegliere di recedere il proprio contratto senza costi extra o penali. Per procedere con questa possibilità i clienti devono darne comunicazione a TIM entro il 6 luglio 2024. In alternativa, è possibile disattivare l’offerta coinvolta dalla variazione contrattuale. In questo caso, mantenendo la linea mobile dell’operatore, verranno applicati i costi relativi alla tariffa prevista dal profilo base o in base ad eventuali altre offerte attive.

Le modifiche relative alla linea fissa

A partire dal 1 giugno invece sono previste delle rimodulazioni per la linea fissa di TIM. Alcune delle sue offerte aumenteranno di 2 euro ogni mese. Anche in questo caso gli utenti coinvolti riceveranno un avviso nella fattura recapitata nel mese di aprile. Qui vengono illustrati anche tutti i dettagli relativi alla modifica proposta. L’aumento verrà applicato dal 1 giugno a partire dalla successiva fatturazione prevista dal contratto.

Come per la linea mobile, anche in questo caso i clienti che non intendono accettare la variazione contrattuale hanno la possibilità di recedere il proprio contratto o di passare ad un altro gestore senza dover pagare penali o costi extra di disattivazione. Per farlo devono comunicarlo a TIM entro il 1 luglio 2024.

Secondo quanto dichiarato da TIM entrambe le modifiche sono necessaria per sopperire a diverse esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti riservati alle reti di nuova generazione. Questi interventi sono stati necessari considerando i cambiamenti che ha subito il mercato nel corso dello scorso anno.