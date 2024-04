Amazfit T-Rex Ultra è uno smartwatch di fascia medio-alta, che moltissimi utenti negli anni hanno effettivamente deciso di acquistare, per la sua grande capacità di riuscire a garantire prestazioni di livello, ad un prezzo che, in proporzione alle suddette, è tutt’altro che elevato.

A prima vista potrebbe apparire come un orologio analogico, infatti ha le lancette ed una ghiera molto classiche, ma allo stesso tempo nasconde un’anima smart che non può in nessun modo essere trascurata. Sono oltre 160 le modalità sportive selezionabili, è completamente impermeabile fino a 10 ATM, ha 6 posizioni satellitari GPS, ed oltretutto è possibile importante e navigare su un percorso pre-impostato.

Amazfit T-Rex Ultra: che offerta da non credere su Amazon

L’offerta legata all’acquisto di Amazfit T-Rex Ultra è sicuramente alla portata della maggior parte dei consumatori, infatti il prodotto parte da un prezzo consigliato di 469,90 euro, per riuscire poi a ridurre la spesa da sostenere di circa 50 euro, grazie allo sconto che Amazon stessa ha deciso di attivare nel periodo (pari all’11%). Coloro che invece volessero cercare di ridurre ulteriormente la spesa, potranno applicare un altro coupon del valore di 70 euro, per arrivare cosi a soli 349 euro. Premete qui per collegarvi ad Amazon.

Il pannello è da 1,39 pollici di diagonale, trattasi di un ottimo AMOLED di qualità, completamente touchscreen, ma anche controllabile senza problemi sfruttando i due pulsanti fisici sul lato destro del dispositivo stesso. La batteria rappresenta poi uno dei suoi punti di forza, essendo un prodotto che può essere utilizzato fino a 20 giorni consecutivi, sfruttando la modalità Endurance GPS, riuscendo così a continuare a tracciare il segnale GPS, ma riducendo al minimo tutto il dispendio accessorio di energia. La spedizione viene gestita da Amazon con la consegna prevista in tempi brevi.