Il prezzo delle ultime smart TV sembra essere davvero letteralmente in picchiata, gli utenti si possono scontrare con una serie di ottime occasioni che li portano ad acquistare i migliori dispositivi in commercio, risparmiando ingenti quantitativi di denaro. Tra i tanti modelli in offerta troviamo anche la smart TV Hisense, variante 32E43XT.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un pannello anteriore da 32 pollici di diagonale, che presenta tecnologia IPS LCD classica, con pieno supporto al digitale terrestre di nuova generazione, comunemente definito DVB-T2, oltre ad HEVC 10 e lativù. Il sistema di controllo si affida principalmente al piccolo telecomando incluso in confezione, ma allo stesso tempo gli utenti possono pensare di sfruttare l’assistente vocale Amazon Alexa, per essere certi di non avere alcun tipo di problema nel controllo vocale.

Smart TV Hisense: offerte pazze su Amazon

Se molti di voi pensavano che l’acquisto di una smart TV richiedesse un dispendio particolarmente elevato di denaro, è bene sapere che si stavano sbagliando. Il modello di casa Hisense citato direttamente nel nostro articolo può difatti essere acquistato a soli 179 euro, approfittando di un ulteriore sconto previsto dall’azienda rispetto al prezzo mediano caratteristico di 195 euro. Coloro che lo aggiungeranno al carrello, premendo questo link, potranno inoltre godere della garanzia di 24 mesi e della scelta di restituirlo entro 30 giorni dal ricevimento.

Le dimensioni risultano essere più che allineate rispetto ai soliti standard, infatti raggiungiamo 8,5 x 72,6 x 43 centimetro di altezza, con i piedini posti direttamente ai lati del device, facilitando il posizionamento di qualsivoglia prodotto al di sotto dello stesso. Le cornici sono ridottissime su tutti i lati, senza differenze particolari, il sistema operativo è VIDAA U6, con il WiFi integrato per il collegamento diretto alla rete internet, che permette l’installazione di tantissimi servizi di streaming.