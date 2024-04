Come per tutte le aziende di informatica anche per Intel è arrivato il momento di rinnovare la propria linea di prodotti, le CPU Arrow Lake infatti stanno per arrivare E porteranno con loro una serie di innovazioni attraverso le quali Intel punta a riconquistare il dominio del mercato rubato nei mesi precedenti da AMD con i suoi processori Ryzen.

Negli ultimi drivers delle CPU di Intel sono emersi i dettagli in merito a quelle che saranno le future top di gamma dell’azienda blu, le quali però al loro interno non avranno più la tecnologia hyperthreading, la quale verrà dunque mandata definitivamente in pensione dal momento che Inter l’ha deciso di cambiare filosofia in merito ai core delle proprie CPU.

Più ottimizzazione

Da sempre la tecnologia in questione ha permesso alle CPU di Internet di aumentare le proprie prestazioni e anche il clock di lavoro, d’ora in avanti però Intel sembra intenzionata a cambiare filosofia dal momento che vuole ottenere i medesimi risultati o addirittura migliori puntando molto sull’ottimizzazione dei core presenti all’interno delle proprie CPU lavorando nello specifico su tensioni e frequenze operative.

Si tratta ovviamente di un cambiamento molto importante dal momento che riguarda la gestione delle CPU in favore di una maggiore longevità di quest’ultime e la riduzione in maniera importante dei consumi.

Non rimane dunque che attendere dal momento che la prossima generazione di CPU di Internet sta arrivando e porterà con sé tantissime novità anche da un punto di vista dell’intelligenza artificiale inserita all’interno delle CPU le quali saranno le prime a vantare la presenza di una NPU e una GPU integrata basata sulla nuova architettura proprietaria di Intel, ricordiamo infatti che Intel si è messa in gioco anche nel mondo delle GPU con le sue nuove Intel arc, il cui arrivo è previsto per la fine del 2024.