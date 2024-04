Nelle scorse settimane, Huawei ha presentato in Cina la nuova famiglia Pura 70. I quattro device che compongono la famiglia sono commercializzati in esclusiva all’interno del Paese asiatico ma questa situazione potrebbe presto cambiare.

Huawei starebbe valutando la possibilità di lanciare la serie Pura 70 a livello globale. Il primo paese in cui i device potrebbero arrivare è la Malesia e, in seguito, la loro distribuzione toccherà altri mercati.

Infatti, presso gli uffici SIRIM, sono stati avvistati due smartphone il cui numero di modello è associabile a quello dei flagship cinesi. L’autorizzazione da parte dell’ente di certificazione rappresenta uno degli ultimi passaggi prima che i nuovi dispositivi elettronici vengano commercializzati in Malesia.

La serie Huawei Pura 70 si prepara ad uscire dai confini della Cina e a debuttare anche sui mercati di tutto il mondo

Il numero di modello che contraddistingue Huawei Pura 70 è ADY-LX9 mentre per il Pura 70 Pro è caratterizzato dal numero HBN-LX9. Entrambi questi codici sono apparsi nel database SIRIM confermando le indiscrezioni.

Almeno in questa fase iniziale, Huawei non sembra intenzionata a presentare l’intera lineup Pura 70 al di fuori della Cina. Le analisi dell’ente di certificazione non menzionano gli ulteriori due modelli della serie, il Pura 70 Pro+ e il 70 Ultra.

Al momento, non è chiaro se questi due device verranno certificati in un secondo momento. Inoltre, Huawei non ha confermato ufficialmente il debutto globale della serie Pura 70. Il produttore potrebbe sorprendere gli utenti avviando la commercializzazione senza un annuncio ufficiale. In alternativa, l’azienda sta aspettando ulteriori autorizzazioni per tenere un evento dedicato al lancio in più mercati.

Ricordiamo che Pura 70 e Pura 70 Pro sono caratterizzati da un display OLED con refresh rate a 120Hz che presenta una diagonale rispettivamente di 6.6 pollici e 6.8 pollici. Le prestazioni sono assicurate dal SoC Kirin 9000S1 per la versione base e dal Kirin 9010 per il Pro. Entrambi possono contare su 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna.

Il comparto fotografico triplo è caratterizzato da un’ottica principale da 50MP e da differenti sensori di supporto. Sul modello base troviamo una lente ultrawide da 13MP e un sensore periscopico da 12MP mentre sul modello Pro trova spazio un sensore ultrawide da 12.5MP e un teleobiettivo da 48MP.