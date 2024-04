Qualche giorno fa, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile pensata per alcuni suoi ex clienti selezionati. Si tratta dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 200 GB Per Te ed arriva ad includere a un costo molto basso addirittura 200 GB di traffico dati. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta inviando una apposita comunicazione tramite SMS per ricordare i suoi clienti della data di scadenza di questa offerta.

Kena Mobile stupisce i suoi ex clienti con l’offerta Kena 5,99 200 GB Per Te

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena sta ricordando i suoi ex clienti della fantastica opportunità di attivare una nuova super offerta favolosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 5,99 200 Giga Per Te. Si tratta di un’offerta davvero sensazionale che arriva ad includere ogni mese davvero tanto ad un costo molto basso.

Tuttavia, rimangono ormai pochissime ore per poter attivare l’offerta. Quest’ultima sarà infatti disponibile all’attivazione per gli ex clienti soltanto fino ad oggi 30 aprile 2024. L’operatore virtuale sta per l’appunto ricordando questo tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore virtuale ai suoi ex clienti.

“Ti ricordiamo che hai ancora pochi giorni per aderire alla promo a te riservata! 5,99E al mese con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena verifica costi e condizioni e inserisci il codice univoco ricevuto nel precedente SMS o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozi). Offerta valida fino al 30/04/2024”.

Come spesso accade, l’operatore potrebbe decidere di prorogare la data di scadenza di questa offerta. Per il momento, però, non abbiamo ancora notizie certe. Vi terremo comunque aggiornati su ciò che deciderà Kena. Ricordiamo che questa offerta include ogni mese una vasta quantità di traffico dati per navigare , ovvero 200 GB. Gli utenti dovranno pagare un costo molto basso di soli 5,99 euro.