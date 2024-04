Android 15: il nuovo Pixel Launcher permette più personalizzazione

Per coloro che apprezzano il lato personalizzabile del loro smartphone, c’è una novità in arrivo con le prossime versioni di Android 15. Finora, il Pixel Launcher di Google ha troncato i nomi delle app troppo lunghi con i classici tre puntini sospensivi, ma presto gli utenti avranno la possibilità di visualizzare i nomi per esteso, a prescindere da quanto siano lunghi. Con l’introduzione della nuova opzione nel Pixel Launcher, gli utenti avranno ancora più controllo sull’aspetto e sul funzionamento del proprio dispositivo.

L’opzione per visualizzare i nomi delle app lunghi sarà integrata nelle impostazioni del Pixel Launcher. Dove con precisione? Nella sotto-sezione dedicata alla lista delle applicazioni. Tale aggiornamento con Android è un ulteriore mossa verso una maggiore personalizzazione di questa tecnologia. Se finora era già nota per la sua semplicità e per il livello di personalità, adesso sarà anche migliore.

Android risolve un problema non notato da tutti

Quando il nome di un’applicazione è troppo lungo, al momento, per essere mostrato su una sola riga, il Pixel Launcher lo spezza inserendo i puntini sospensivi. In tal modo però la visualizzazione non è molto comprensibile. Con l’aggiornamento del sistema Android 15, gli utenti potranno visualizzare i nomi delle app per esteso.

Le prime segnalazioni, in realtà, su questa novità risalgono all’Android 12L. Ciononostante, solo ora sembra che Google sia pronta finalmente ad implementare la funzionalità. Grazie alla versione Beta 1.2 di Android 15, alcuni utenti hanno già potuto testare la nuova opzione. Data l’usabilità, appare ovvio che la funzione fosse in fase di sviluppo da tempo. Potrebbe sembrare un minuscolo cambiamento, ma per chi vuole avere tutti gli aspetti del proprio smartphone sotto controllo non lo è. La novità, per questi utenti, sarà certamente un gradito miglioramento. Per coloro che invece cercano una maggiore flessibilità ed altre opzioni di personalizzazione, esistono alternative come Nova Launcher. Questa presenta diverse funzionalità che vanno ad adattare l’interfaccia del dispositivo ad ogni singola preferenza.