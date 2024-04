Google ha tirato fuori un nuovo asso dal suo cappello tecnologico. Stiamo parlando di una nuova funzione che promette di rivoluzionare il modo in cui impariamo le lingue, e tutto grazie all’intelligenza artificiale. Ora possiamo metterci alla prova con l’inglese direttamente dal nostro smartphone, grazie a un bot AI. Una novità non male nel vasto mondo dell’educazione digitale.

Se Google è il tuo maestro d’inglese

Per ora, questa chicca è disponibile per alcuni fortunati utenti di Search Labs, ma solo in alcuni paesi selezionati come Argentina, Colombia, India, Messico, Venezuela e Indonesia. Questa scelta di paesi non è casuale. Google vuole mettere alla prova questa funzione in contesti diversi, dimostrando il suo impegno a migliorare l’accesso all’istruzione e all’apprendimento linguistico ovunque nel mondo.

Ma torniamo a noi. Di che cosa si tratta esattamente? Questa nuova funzione si concentra sulla conversazione in inglese. Immaginatevi di poter parlare con un amico virtuale che vi aiuta a perfezionare la lingua. Chiedete traduzioni, definizioni, tutto ciò che vi serve per capire meglio il significato delle parole e delle frasi. Insomma, è un po’ come avere un tutor linguistico sempre a portata di mano.

In realtà, l’idea di usare l’intelligenza artificiale per l’apprendimento linguistico non è del tutto nuova. Ci sono già app come Duolingo che hanno introdotto i chatbot AI qualche anno fa. E non dimentichiamoci di Memrise, che ha implementato un chatbot basato su GPT-3 su Discord, permettendo agli utenti di imparare mentre chiacchierano.

Imparare una lingua è facile e divertente con l’IA

Ma tornando alla nostra funzione Google, i piani futuri sono ancora un po’ nebulosi. Non sappiamo ancora quali saranno i prossimi passi e se questa chicca verrà resa disponibile in altri paesi. Noi speriamo vivamente di sì, così che molte altre persone potrebbero beneficiarne in tutto il mondo.

Insomma, questa nuova funzionalità di Google è davvero emozionante. Mostra il loro impegno nel rendere l’apprendimento linguistico più accessibile e coinvolgente per tutti. Con l’avanzare della tecnologia, il cielo è ormai l’unico limite quando si tratta di imparare una nuova lingua.