Gli ingegneri Huawei stanno lavorando incessantemente allo sviluppo di HarmonyOS NEXT, la nuova versione del sistema operativo proprietario. La particolarità di questa nuova versione è rappresentata dalla indipendenza completa dall’ecosistema di app Android.

La messa a punto è in corso e coinvolge Huawei e i principali brand cinesi per la creazione di app sviluppate appositamente per HarmonyOS NEXT. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, possiamo scoprire qualche informazione in più sul sistema operativo.

Secondo quanto rivelato da Digital Chat Station, l’esperienza utente generale sarà molto simile a quanto già visto con l’OS attuale. Questa indiscrezione assume un valore ancora più rilevante se si considera che si tratta di un sistema operativo completamente nuovo con un ecosistema in fase di creazione.

Huawei sta lavorando allo sviluppo di HarmonyOS NEXT, la nuova versione del sistema operativo che completerà l’indipendenza da Android

Infatti, il leaker rivela che saranno presenti tutte le applicazioni principali che gli utenti utilizzano più frequentemente. Questo sarà possibile grazie ad un forte lavoro di conversione per renderle disponibili su HarmonyOS NEXT sin dal lancio.

Huawei, inoltre, si affiderà ai propri partner per espandere l’ecosistema e rendere HarmonyOS NEXT il sistema di riferimento del brand. Il debutto della versione beta è atteso durante l’evento Huawei Developer Conference 2024 che si terrà il prossimo giugno.

Il lancio ufficiale in madrepatria avverrà, con molta probabilità, ad ottobre di quest’anno. Nel corso dei mesi, Huawei lavorerà per ottimizzare ulteriormente HarmonyOS NEXT, introdurre nuove feature e renderlo stabile e versatile per tutti i device che lo supporteranno.

Una recente dichiarazione di Xu Zhijun, Amministratore Delegato di Huawei, ha confermato che il debutto dell’OS potrebbe avvenire con il prossimo flagship del produttore. Il device in questione sarà il Mate 70 ma non ci sono dettagli ulteriori sulla scheda tecnica del top di gamma. Non resta che attendere maggiori informazioni che non tarderanno ad arrivare.