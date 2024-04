BYD, il rinomato produttore automobilistico cinese, ha svelato la sua ultima creazione destinata a dominare il mercato delle vetture elettriche di lusso, la Denza Z9 GT. Questo gioiello tecnologico è stato presentato evidenziando l’attenzione ai dettagli e l’impegno nell’innovazione.

L’imponente station wagon elettrica offre un mix irresistibile di stile e prestazioni. Dotata di una configurazione tri-motor, la Z9 GT sfoggia un’incredibile forza complessiva di 965 CV, distribuita in modo equilibrato tra il motore anteriore da 313 CV e i posteriori da 326 CV ciascuno.

Denza, un’ innovazione su tutti i fronti

La nuova Denza può raggiungere una velocità massima di 240km/h, con una sorprendente accelerazione grazie al suo propulsore elettrico di ultima generazione. Ma la potenza non è l’unico aspetto che cattura l’attenzione. La vettura presenta dimensioni decisamente. In particolare abbiamo, una lunghezza di 5180mm, larghezza di 1990mm e l’altezza di 1500mm. Tutto ciò contribuisce a conferirle una presenza oltremodo maestosa su strada. In più, il peso di 2875 kg è bilanciato da un design aerodinamico e innovativo, assicurando una guida fluida e sicura.

Questa station wagon si distingue anche per la sua tecnologia all’avanguardia e la sua attenzione ai dettagli. Equipaggiata con una batteria Blade LFP, l’auto è assolutamente pronta a rivoluzionare il concetto di autonomia e durata delle batterie. In più, l’uso di componenti in fibra di carbonio e sensori LiDAR conferiscono un tocco di modernità e sofisticatezza, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi. Con un debutto previsto entro la fine dell’anno in Cina e il suo arrivo in Europa nel corso del 2025, la DenzaZ9 promette di conquistare il cuore degli appassionati di automobili elettriche in tutto il mondo. Non ci resta che attendere il suo lancio ufficiale e vedere come sarà effettivamente accolta. Le prospettive, a riguardo, come si è potuto vedere sono molto positive e la scelta del design nonché le strabilianti prestazioni verificate,sembrano già essere un ottimo biglietto di presentazione.