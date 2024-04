Sembra che Android 15 stia per introdurre una nuova funzionalità per quanto riguarda la ricarica wireless. Questa interessante feature riguarda il supporto alla ricarica wireless NFC. Suddetto supporto potrebbe essere integrato sui nuovi modelli smartphone di Google che supporteranno il nuovo sistema operativo Android 15.

Novità per la ricarica in arrivo con Android 15

La funzionalità in arrivo si offre come un metodo valido per portare maggiore praticità per il settore della ricarica. Presupposto che dovrebbe realizzarsi anche se la tecnologia risulta più lenta rispetto allo standard Qi. Tra i due fattori, uno positivo e l’altro più negativo, il punto di equilibrio arriva con la richiesta di minore spazio nei dispositivi.

Infatti, le componenti necessarie per poter implementare questo tipo di supporto ha bisogno di una quantità di spazio minore rispetto a quella richiesta dai chip che si occupano della ricarica Qi. Wccftech in un suo recente articolo, ha evidenziato che le antenne di ricarica possono essere ridotte a solo 1 cm. Dettaglio che le rende molto flessibili per poter essere inseriti in dispositivi anche più piccoli come smartwatch, auricolari wireless, tracker Bluetooth ed altri device.

La funzionalità che potrebbe presto arriva grazie ad Android 15, NFC Wireless Charging (WLC) era stata già annunciata nel mese di maggio del 2020. Nonostante ciò, non è stata adottata su larga scala. Il motivo potrebbe dipendere dalla velocità di ricarica che sono decisamente inferiori rispetto a quelle dello standard Qi.

Ora invece sembra che la situazione stia per prendere una nuova svolta. Nella beta 1 di Android 15 sono stati scovati diversi riferimenti piuttosto evidenti a WLC. Questi sono stati trovati nelle API NFC del sistema operativo. Questo dettaglio rappresenta un chiaro segnale di come Google abbia intenzione di recuperare finalmente un progetto che sembrava ormai abbandonato da quattro anni e che ora invece potrebbe portare a grandi cambiamenti nel mondo della ricarica.