Wacom ha appena lanciato il suo nuovo display OLED touch da 13 pollici. Si tratta di Movink 13 il display prodotto da Samsung, perfetto per essere portato in giro per lavoro o per ogni possibile ispirazione. Insieme a questo dispositivo è previsto il lancio della Wacom Pro Pen 3 ideata in edizione esclusiva.

Wacom Movink 13: ecco i principali dettagli

Secondo il leader giapponese Movink è il display compatibile con una penna più sottile e leggero che sia stato mai prodotto. Infatti, il dispositivo presenta un peso di 420 grammi e uno spessore di 4 mm. Considerando i suoi predecessori, vediamo che il Movik13 è il 66% più sottile il 55% più leggero del Wacom One 13. Inoltre, è percettibilmente più leggero di un iPad Pro da 12,9 pollici. Quest’ultimo, infatti, presenta un peso di 682 grammi. Ovviamente è bene ricordare che i due dispositivi non hanno altro in comune visto che il modello Apple è completo mentre il Movink deve essere collegato ad una sorgente.

Quali sono i punti forti del Movink 13 di Wacom? Lo schermo, il display OLED è calibrato in fabbrica ed è stato certificato “Pantone Validated”. Secondo l’azienda offre una copertura pari al 100% dello spazio colore DCI–P3 e del 95% di Adobe RGB. Si parla di oltre 1,07 miliardi di colori e una profondità pari a 10 bit. Come accennato sarà presente anche un’apposita penna, ideata in esclusiva per il Wacom Movink 13. A tal proposito, l’azienda assicura un’esperienza sensazionale per l’utilizzo della Pro Pen 3 sul display.

Il dispositivo è collegabile tramite USB–C e può ricevere input da dispositivi diversi come Android, Windows, ChromeOS e macOS. Per quanto riguarda la vendita, al momento il dispositivo Wacom è visibile anche sullo store italiano, ma risulta non disponibile. È però probabile che già tra qualche giorno la situazione potrebbe cambiare. In attesa di questo aggiornamento, è già disponibile il prezzo del nuovo Wacom Movink 13. Il dispositivo presenta un prezzo di listino di 849,90 euro. Mentre la Pro Pen 3, in edizione esclusiva, è inclusa e comprende la spedizione gratuita.