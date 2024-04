Uno dei temi caldi dell’ultimo anno in merito all’hardware per PC sono sicuramente state le schede video di Intel, l’azienda normalmente dedita alla produzione di CPU si è infatti lanciata nel mondo delle schede video e ha deciso di mettere a cantiere una propria linea definita con l’appellativo di Arc.

Dopo un lunghissimo periodo di silenzio qualcosa sembra essere finalmente in procinto di muoversi, infatti siamo ormai prossimi all’arrivo dell’hardware di nuova generazione e se Nvidia si accinge alla presentazione delle sue future RTX 50, Intel è ormai pronta per lanciare le sue GPU Arc delle quali ora si sa qualcosa in più.

Una sfida interessante

Secondo i rumors riportati da Computerbase, durante l’Embedded World 2024 di Norimberga, alcuni addetti ai lavori avrebbero fatto trapelare quella che potrebbe essere la data di lancio delle prossime schede della famiglia blu, secondo le dichiarazioni l’obbiettivo prefissato di Intel sarebbe un lancio prima del black friday del 29 Novembre, in una data non precisata dunque precedente a quest’ultima Intel potrebbe togliere il velo dalle sue schede Bottlemage, sebbene non si sappia nulla invece sull’approdo sul mercato.

Ricordiamo che per il lancio sono previste due schede per Intel, una di fascia Enthusiast la quale dovrebbe vantare al suo interno 192 EU, frequenze fino a 1,8 GHz, 12 GB di memoria video e un TGP inferiore ai 225W, top di gamma che potrebbe rilevarsi interessante soprattutto se il prezzo risulterà competitivo.

Ovviamente un occhio di riguardo sarà rivolto al ray tracing e alle tecnologie di Intelligenza Artificiale, nelle quali Nvidia non ha rivali al momento ma che comunque sono un obbiettivo dichiarato di tutti i grandi produttori, tra i quali ora rientra anche Intel, non rimane dunque che attendere cosa accadrà, per la fine dell’anno potremo assistere ad un doppio lancio con Nvidia e le sue RTX 50 e Intel con le sue Arc.