Honor è un famoso brand cinese che produce dispositivi elettronici in diverse parti del mondo, ma conosciuto principalmente per i suoi smartphone.

Si tratta di un marchio nato nel 2013 e cresciuto grazie all’ottima qualità dei suoi dispositivi, amati dagli utenti principalmente per il design particolare, per i prezzi accessibili e per la tecnologia utilizzata.

Alcuni degli smartphone Honor più apprezzati dagli utenti negli anni sono l’Honor 70, Honor 70 Lite, Honor 90, Honor 90 Lite e il Magic5 Lite.

L’azienda continua però a sfornare dispositivi di un certo spessore e di recente ha deciso di lanciare il suo prossimo smartphone, il tanto atteso Honor 200 Lite.

Honor 200 Lite, in arrivo l’ultimo smartphone del marchio

L’Honor 200 Lite sarà il nuovo gioiellino di casa Honor, pensato proprio per i giovani e gli amanti della tecnologia, lo smartphone offrirà delle ottime prestazioni abbinate a un prezzo davvero conveniente.

Per quanto riguarda il lato estetico, il nuovo Honor 200 Lite verrà presentato in tre diverse colorazioni che sono Cyan Lake, Midnight Black e Starry Blue, un design molto elegante e un display AMOLED da 6,7 pollici.

Il comparto fotografico è molto importante poiché presenta una fotocamera frontale da 50 MegaPixel e ben due fotocamere esterne, di cui una da 108 MegaPixel e un’altra ultra grandangolare da 5 MegaPixel.

All’interno il nuovo smartphone supporterà un processore MediaTek Dimensity 6080, una memoria interna da 256 GB, una batteria da 4500 mAh e un sistema operativo che si basa su Android 14.

Altre note positive sono i diversi sensori presenti sul dispositivo, come quello di prossimità e di lettura delle impronte digitali.

L’Honor 200 Lite avrà un prezzo di 329,9 euro, davvero basso per uno smartphone di questa portata e davvero accessibile a tutti gli utenti. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi giorni e in Francia sono già aperti i preordini con cui gli utenti avranno accesso a uno sconto del 30% e degli incredibili omaggi.