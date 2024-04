I backup su WhatsApp sono senza alcun dubbio una delle funzionalità più importanti, sono infatti indispensabili per avere a disposizione una copia di sicurezza delle vostre chat in modo da poterle recuperare in qualsiasi momento anche in caso di danneggiamento dello smartphone o di furto, basta infatti sincronizzare l’account.

Da un po’ di tempo i backup per Android vengono effettuati su Google Drive grazie ad una collaborazione con Google, ovviamente nel drive sincronizzato con il vostro account, ecco dunque che all’inizio era una situazione molto ghiotta dal momento che lo spazio occupato dal backup non veniva conteggiato, ma ora qualcosa è cambiato, alla fine dello scorso anno infatti è arrivato l’annuncio che il backup avrebbe pesato sullo spazio libero nel nostro Drive, probabilmente a partire dalla seconda metà dell’anno corrente, ebbene questa scadenza si avvicina e WhatsApp sembra si stia muovendo.

Arriva un avviso

Ecco dunque che gli utenti WhatsApp su Android hanno iniziato a visualizzare nella sezione del menù “Backup delle chat”, un messaggio di avviso inerente il cambiamento che sta per essere introdotto.

Il messaggio è abbastanza chiaro: “Nei prossimi mesi, inizieremo a usare il tuo spazio di archiviazione su Google per i tuoi backup“, la modifica da quanto è emerso verrà introdotta gradualmente all’interno della community ma alla fine arriverà per tutti, dunque dovrete iniziare a prestare attenzione allo spazio libero nel vostro Drive se non volete correre il rischio di restare senza backup delle chat.

Nel caso lo spazio non dovesse bastarvi l’unica opzione disponibile resta quella di aprire un abbonamento a Google One per aumentare l’archiviazione presente in Google Drive, tutto ciò è probabilmente una mossa di mercato di Google per riuscire a massimizzare i profitti legati al proprio cloud, era comunque abbastanza impensabile immaginare che lo scenario con lo spazio illimitato potesse continuare ancora a lungo.