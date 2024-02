Questo anno è iniziato al meglio per la maggior parte delle aziende e non escludiamo dall’elenco anche Google. Con il suo servizio disponibile ormai da anni, Google One, finalmente si marchia di un importante traguardo che rimarrà impresso nel nome del servizio.

Piattaforma lanciata nel 2018 che offre i suoi benefici attraverso una sottoscrizione a pagamento alla suite di Google. Ad ogni account iscritto è assegnato uno spazio gratuito di 15 GB tra Drive, Gmail e Foto. Fino ad arrivare a spazi a pagamento da 100 GB fino a 30 TB per questo servizio.

Google One, cosa c’è sotto il traguardo?

Dopo il fantasioso traguardo compiuto dalla suddetta piattaforma di ben 100 milioni di abbonati è stato pubblicato un post su X. Che delinea gli abbonamenti compiuti adornati di uno spoiler su un piano di AI Premium fornendo funzionalità AI come ad esempio Gemini Advanced.

Post che come annunciato prima è utile per richiamare l’uscita di Gemini effettuata nelle ultime settimane. Gemini ora è disponibile come applicazione standalone, dove offre una versione gratuita e una a pagamento dedicata come parte di Google One, soprannominata appunto “AI Premium”. Se vi siete chiesti quanto costa, il prezzo è di 21,99 euro mensili.

Quindi grazie all’abbonamento a Google One AI Premium si otterrà automaticamente l’accesso a Gemini Premium sia come applicazione singola sia come aiuto in altri servizi, oltre a 2 TB di spazio sul cloud, rete VPN, editing fotografico avanzato e molti altri.

Quindi come sembra il lancio di Gemini è servito ad un piano molto importante per Google, soprattutto per raggiungere il centinaio di milione per gli abbonamenti. Lasciando però nell’oscurità le funzionalità future legati all’AI.

Grazie a tutto questo possiamo capire che ormai l’AI si sta spargendo ovunque caratterizzando anche le attività delle grandi aziende come Google. Migliorando e potenziando molti servizi già offerti dal suddetto gestore.