In questi ultimi giorni ci sono state diverse novità in casa Very Mobile. In particolare, l’operatore ha da poco reso disponibile l’offerta di rete mobile solo dati Very Things ma non solo. L’operatore ha anche da poco deciso di prorogare la disponibilità di numerose offerte mobile appartenenti alla promo Flash Back. Tra queste, sono comprese anche le ultime offerte denominate Very Weekend. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga il suo catalogo di super offerte di rete mobile

Dopo aver reso disponibili alcune nuove offerte, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha anche prorogato la disponibilità delle sue attuali offerte di rete mobile. Tra queste, come già detto in apertura, sono comprese anche le nuove Very Weekend. Una di queste è Very 5,99 Weekend XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 5,99 euro al mese

Questa offerta dovrà però avere come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica. Very 5,99 Weekend, invece, potrà avere come metodo di pagamento su credito residuo, ma in questo caso il traffico dati offerto sarà pari a 150 GB. Come già detto, però , sono ancora disponibili anche le offerte della promo Flash Back. Una di queste, in particolare, è Very 7,99 Promo Flash Back XL.

Quest’ultima offerta mobile stupisce per l’enorme quantità di traffico dati che gli utenti avranno a disposizione. Infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo in questo caso sarà di 7,99 euro al mese con metodo di ricarica automatica. Con il metodo di pagamento su credito residuo, invece, gli utenti avranno a disposizione 200 GB e sempre minuti ed SMS senza limiti sempre ad un costo di 7,99 euro al mese.