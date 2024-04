Secondo quanto segnalato da NVIDIA sembra che sia terminata la carenza di schede grafiche utilizzate per l’intelligenza artificiale. L’azienda domina il mercato ed ha aggiornato le sue stime di consegne per Dell, ovvero uno dei suoi principali clienti.

A tal proposito il direttore generale di Dell Taiwan ha dichiarato che la sua società sta registrando una riduzione dei tempi di consegna per le GPU dei server AI pari al 50%. Un traguardo simile è stato registrato grazie al miglioramento della fornitura. Secondo le stime rilasciate sembra che si sia passati da attese di 40 settimane ad un tempo che va da 8 a 12 settimane.

NVIDIA investe nell’intelligenza artificiale

A proposito della disponibilità della fornitura, sembra che NVIDIA abbia registrato un grande miglioramento grazie agli interventi sulla catena di fornitura. Quest’ultima ha portato all’aggiunta di nuovi partner soprattutto per quanto riguarda la produzione di imballaggi. Si tratta di fornitori come TSMC che hanno aumentato le capacità produttive per portare ad offerte molto più robuste. L’intero scenario è combaciato con la crescita del mercato dedicato all’intelligenza artificiale.

La notizia ha riscontrato molto successo ed è finita anche sul Taiwan Economic Daily. Secondo quanto riportato qui, sembra che sia stato un funzionario di Dell a confermare che la società ha registrato una considerevole domanda per i suoi server per l’intelligenza artificiale. Questo detta ha portato, di conseguenza, ad un impatto decisamente positivo anche su alcuni partner come ad esempio LITE–ON e Wistron.

In un simile contesto di evoluzione e progresso NVIDIA si colloca al centro. Infatti, è ormai noto che l’azienda rappresenta il player hardware principale quando si parla di intelligenza artificiale. Il merito è tutto dei suoi chip Hopper. Quest’ultimi si stanno diffondendo sempre di più e attualmente vengono utilizzati da diverse società di un certo calibro, tra cui troviamo anche OpenAI volto conosciuto nel settore dell’AI.