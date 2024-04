Galaxy AI: l'intelligenza artificiale Samsung ora conosce i dialetti

Samsung continua a lavorare senza sosta per aggiornare la sua intelligenza artificiale: la Galaxy AI. Il suo obiettivo è quello di trasformare ogni dispositivo in modo che sia sempre più accessibile e funzionale in tutto il mondo, raggiungendo un’inclusività tale da essere utilizzati facilmente da qualsiasi utente. Ora, l’IA supera ogni aspettativa a livello linguistico ed oltre un’infinità di lingue riesce a comprendere anche una varietà di dialetti.

Fin da quando la Samsung ha creato la Galaxy AI, subito è stato chiaro quanto fosse importante il suo ruolo nel settore della tecnologia e degli smartphone, grazie alla sua stupefacente capacità di comprendere e rispondere a molteplici esigenze. La società ha da poco implementato tre lingue (arabo, indonesiano e russo) ed altri tre dialetti: inglese australiano, francese canadese e cantonese (se vi aspettavate il “torrese” ci dispiace deludervi). L’azienda espande così la portata della sua intelligenza artificiale a nuovi livelli, permettendo ad una più larga utenza di poter usare senza problemi i device Samsung.

Samsung Galaxy AI sempre più aggiornata e migliorata

La Samsung ha comunicato tramite il suo blog ufficiale che queste lingue e i dialetti saranno scaricabili recandosi nella sezione delle Impostazioni nell’app nel corso dei prossimi mesi. Lo scopo della società è quello di aggiungere sempre più lingue, come anche l’olandese, il turco, il cinese, per cercare di arrivare ad un utenza diversificata.

Gli aggiornamenti presentati sull’AI Galaxy dalla Samsung dimostrano quanto sia importante per l’azienda creare una tecnologia che possa dirsi davvero inclusiva. In tal modo, riuscirà completamente a ridefinire la maniera in cui interagiamo con i nostri smartphone ed attraverso di essi, adattandosi alle nostre richieste indipendentemente da quella che è la nostra lingua madre e il nostro contesto culturale.

Considerando la grandiosa varietà linguistica del nostro mondo, migliorare l’intelligenza artificiale diviene un obbligo. Grazie al suo lavoro sulla Galaxy AI, la Samsung continua a dimostrare il suo grande impegno per il raggiungimento di un avvenire in cui la tecnologia sarà capace di abbracciare qualunque diversità.