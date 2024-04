Come orma tradizione da alcuni anni a questa parte, Samsung riserva l’evento Galaxy Unpacked estivo alla presentazione della nuova generazione di smartphone pieghevoli.

I futuri Galaxy Z Fold6 e Flip6 arriveranno verso agosto ma il produttore coreano non ha ancora ufficializzato nulla. Così come la data di lancio, anche la scheda tecnica dei device foldable è ancora avvolta dal mistero.

Tuttavia, le indiscrezioni a riguardo del Galaxy Z Fold6 stanno iniziando a trapelare. Come rivelato dal noto leaker Ice Universe su X/Twitter, possiamo scoprire qualche dettaglio molto interessante su quello che sarà il pieghevole con apertura a libro di Samsung.

The camera configuration of Galaxy Z Fold6 is exactly the same as that of Fold5. Whether it's the rear camera or the front camera or UDC

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 8, 2024