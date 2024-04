Apple Watch: con l'emulazione su iOS diventa una console di gioco

Notizie riportate dalla stessa Apple nei giorni scorsi, hanno spiegato come l’azienda, per adattarsi alle nuove regole imposte al DMA europeo, abbia aperto le sue porte agli emulatori su iOS. Appena la novità è entrata in gioco, una vera e propria onda di creatività si è scatenata tra l’utenza della community di Reddit che hanno sperimentato diversi modi per riportare in auge i giochi del passato sui device della società. Alcuni sono arrivati ad una sorprendente scoperta: la possibilità di utilizzare lo stesso Apple Watch come emulatore, come una sorta di GameBoy.

Un utente in particolare ha condiviso un video che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone. Nella clip mostra l’imitazione di un Apple Watch basato su sistema operativo Android, trasformato in un emulatore, con cui riesce a giocare a “Castlevania: Aria of Sorrow”. La vera genialità di tale creazione è nell’uso straordinario ed innovativo del sistema Dual Sense come joypad per controllare i movimenti del gioco. Il mixaggio di tecnologie ha permesso la trasformazione dello smartwatch in un device che ricorda molto il GameBoy Advance.

Il passato fa ritorno con gli emulatori su Apple Watch

La sperimentazione per chi non è propriamente esperto o per chi è poco interessato potrebbe sembrare una cosa alquanto eccentrica. Per gli appassionati di gaming e per coloro che anni fa adoravano le console stile Gameboy, questa è un’opportunità unica nel suo genere. Ora possono rivivere i grandi classici sul loro smartwatch, semplicemente muovendolo. Gli esperti hanno notato una somiglianza eccezionale tra lo schermo dell’Apple Watch Ultra, per quanto riguarda la dimensione, e quello del leggendario Game Boy Micro di Nintendo del 2005, che possedeva una diagonale di appena 2 mm in meno.

La particolare combinazione di tecnologie apre così la strada a nuovi metodi per giocare a titoli ormai vintage direttamente dal proprio polso. Forse non è una soluzione propriamente pratica, ma ciò non ha fermato l’entusiasmo tra l’utenza dopo questa fantastica trovata, dimostrando anche che c’era effettivamente chi aspettava il momento in cui fosse stato possibile integrare gli emulatori su dispositivi indossabili come l’Apple Watch.

Se da un lato l’industria dei videogiochi sta continuando ad evolversi, introducendo sistemi sempre più avanzati, dettagliati e realistici, c’è ancora chi è in qualche modo ancorato al passato o che comunque apprezza lo stile retrò “pixelato”. Il fascino intramontabile delle console come il GameBoy ora continuerà a vivere grazie all’Apple Watch e ad altre sperimentazioni simili.